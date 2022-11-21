В эти минуты проходит матч 1-го тура ЧМ-2022 по футболу между сборными Сенегала и Нидерландов.

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Команды попали в группа А. Ранее свой матч в этой группе завершили команды Катара и Эквадора, где представители Южной Америки уверенно обыграли соперников со счетом 2:0.

До 84-й минуты голов в матче не было. Но форвард ПСВ Коди Гакпо не собирался оставлять попытки забить и у него это получилось. После навеса Де Йонга Гакпо сыграл на опережение и переправил мяч в ворота.

Сенегальцы пытались вернуться в игру, но полузащитник «Аякса» Дэви Классен поставил жирную точку в матче. На 90+9 минуте встречи Классен на добивании увеличил преимущество «оранжевых».

ГОЛ! 0:1 Гакпо, 84 мин.

ГОЛ! 0:2 Классен, 90+9 мин.