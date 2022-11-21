Чемпионат мира
22.11.2022 12:00 - : -
Чемпионат мира21 ноября 2022, 20:30 | Обновлено 21 ноября 2022, 21:31
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Аргентина - Саудовская Аравия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 22 ноября матч 1-го тура групповой стадии ЧМ-2022 в Катаре
21 ноября 2022, 20:30 | Обновлено 21 ноября 2022, 21:31
297
0
Во вторник, 22 ноября, состоится матч 1-го тура групповой стадии чемпионата мира 2022 в квартете C, в котором встретятся сборные Аргентины и Саудовской Аравии.Начало – в 12:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Видеотрансляцию матча чемпионата мира 2022 можно посмотреть на видеосервисе MEGOGO.
Аргентина - Саудовская Аравия. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира
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