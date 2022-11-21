Во вторник, 22 ноября, состоится матч 1-го тура групповой стадии чемпионата мира 2022 в квартете C, в котором встретятся сборные Аргентины и Саудовской Аравии.Начало – в 12:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча чемпионата мира 2022 можно посмотреть на видеосервисе MEGOGO.

Аргентина - Саудовская Аравия. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира