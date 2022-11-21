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Чемпионат мира
Аргентина
22.11.2022 12:00 - : -
Саудовская Аравия
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Чемпионат мира
21 ноября 2022, 20:30 | Обновлено 21 ноября 2022, 21:31
297
0

Аргентина - Саудовская Аравия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 22 ноября матч 1-го тура групповой стадии ЧМ-2022 в Катаре

21 ноября 2022, 20:30 | Обновлено 21 ноября 2022, 21:31
297
0
Аргентина - Саудовская Аравия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 22 ноября, состоится матч 1-го тура групповой стадии чемпионата мира 2022 в квартете C, в котором встретятся сборные Аргентины и Саудовской Аравии.Начало – в 12:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча чемпионата мира 2022 можно посмотреть на видеосервисе MEGOGO.

Аргентина - Саудовская Аравия. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира

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Источник Sport.ua
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