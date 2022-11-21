Молодые львы. Беллингем и Сака - в топ-3 самых юных авторов гола Англии
Но Оуэна не обогнали
Хавбек сборной Англии Джуд Беллингем забил гол, а его партнер Букайо Сака оформил дубль в матче чемпионата мира против Ирана.
Оба вошли в топ-3 самых молодых игроков в истории английской национальной команды, забивавших на ЧМ. Белленгем в возрасте 19 лет и 145 дней стал вторым, а 21-летний Сака - третьим.
Однако всем далеко для легенды «Ливерпуля» и сборной Англии Майкла Оуэна, который забил гол на ЧМ в возрасте 18 лет и 190 дней.
Youngest players to score for England at the men’s World Cup:— Squawka (@Squawka) November 21, 2022
◎ Michael Owen (18y 190d)
◎ Michael Owen (18y 198d)
◉ Jude Bellingham (19y 145d)
◉ Bukayo Saka (21y 77d)
Young Lions.#FIFAWorldCup pic.twitter.com/nkFeNvqDFG
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