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Чемпионат мира
21 ноября 2022, 16:36 | Обновлено 21 ноября 2022, 16:37
488
0

Молодые львы. Беллингем и Сака - в топ-3 самых юных авторов гола Англии

Но Оуэна не обогнали

21 ноября 2022, 16:36 | Обновлено 21 ноября 2022, 16:37
488
0
Молодые львы. Беллингем и Сака - в топ-3 самых юных авторов гола Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Беллингем и Сака

Хавбек сборной Англии Джуд Беллингем забил гол, а его партнер Букайо Сака оформил дубль в матче чемпионата мира против Ирана.

Оба вошли в топ-3 самых молодых игроков в истории английской национальной команды, забивавших на ЧМ. Белленгем в возрасте 19 лет и 145 дней стал вторым, а 21-летний Сака - третьим.

Однако всем далеко для легенды «Ливерпуля» и сборной Англии Майкла Оуэна, который забил гол на ЧМ в возрасте 18 лет и 190 дней.

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Джуд Беллингем Букайо Сака сборная Англии по футболу заявки на ЧМ-2022 по футболу
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Источник Sport.ua
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