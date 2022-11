Молодые львы. Беллингем и Сака - в топ-3 самых юных авторов гола Англии

Хавбек сборной Англии Джуд Беллингем забил гол, а его партнер Букайо Сака оформил дубль в матче чемпионата мира против Ирана.

Оба вошли в топ-3 самых молодых игроков в истории английской национальной команды, забивавших на ЧМ. Белленгем в возрасте 19 лет и 145 дней стал вторым, а 21-летний Сака - третьим.

Однако всем далеко для легенды «Ливерпуля» и сборной Англии Майкла Оуэна, который забил гол на ЧМ в возрасте 18 лет и 190 дней.

Youngest players to score for England at the men’s World Cup:



◎ Michael Owen (18y 190d)

◎ Michael Owen (18y 198d)

◉ Jude Bellingham (19y 145d)

◉ Bukayo Saka (21y 77d)



Young Lions.#FIFAWorldCup pic.twitter.com/nkFeNvqDFG