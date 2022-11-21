ВИДЕО. Первый европейский гол. Англия открыла счет в матче с Ираном
Джуд Беллингем отличился забитым мячом на 35-й минуте
В эти минуты в Дохе, на поле Международного стадиона Халифа, проходит матч чемпионата мира 2022 между сборными Англии и Ирана.
На 35-й минуте англичане открыли счет. Джуд Беллингем отличился первым европейским забитым мячом на этом Мундиале.
Кроме Англии и Ирана в группе В за выход в 1/8 финала будут бороться сборные США и Уэльса, которые проведут очную встречу 21 ноября в 21:00 по Киеву.
Напомним, в матче-открытии чемпионата мира 2022 сборная Эквадора нанесла поражение национальной команде Катара со счетом 2:0.
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