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Чемпионат мира
21 ноября 2022, 15:40 | Обновлено 21 ноября 2022, 15:49
863
0

ВИДЕО. Первый европейский гол. Англия открыла счет в матче с Ираном

Джуд Беллингем отличился забитым мячом на 35-й минуте

21 ноября 2022, 15:40 | Обновлено 21 ноября 2022, 15:49
863
0
ВИДЕО. Первый европейский гол. Англия открыла счет в матче с Ираном
Getty Images/Global Images Ukraine

В эти минуты в Дохе, на поле Международного стадиона Халифа, проходит матч чемпионата мира 2022 между сборными Англии и Ирана.

На 35-й минуте англичане открыли счет. Джуд Беллингем отличился первым европейским забитым мячом на этом Мундиале.

Кроме Англии и Ирана в группе В за выход в 1/8 финала будут бороться сборные США и Уэльса, которые проведут очную встречу 21 ноября в 21:00 по Киеву.

Напомним, в матче-открытии чемпионата мира 2022 сборная Эквадора нанесла поражение национальной команде Катара со счетом 2:0.

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Источник Sport.ua
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