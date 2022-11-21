Англия - Иран. Видео голов и обзор матча (обновляется)
У Англии забили Беллингем, Сака, Рэшфорд, Грилиш и дважды Сака
В эти минуты в Дохе, на поле Международного стадиона Халифа, проходит матч чемпионата мира 2022 между сборными Англии и Ирана.
На 35-й минуте англичане открыли счет. Джуд Беллингем отличился первым европейским забитым мячом на этом Мундиале. А в конце первого тайма отличились Сака и Стерлинг, сделав счет 3:0.
Кроме Англии и Ирана в группе В за выход в 1/8 финала будут бороться сборные США и Уэльса, которые проведут очную встречу 21 ноября в 21:00 по Киеву.
Напомним, в матче-открытии чемпионата мира 2022 сборная Эквадора нанесла поражение национальной команде Катара со счетом 2:0.
Англия - Иран 1:0. Беллингем
Англия - Иран 2:0. Сака
Англия - Иран 3:0. Стерлинг
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