Криштиану РОНАЛДУ: «Я бы хотел поставить Месси мат»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду оценил совместную фотографию с форвардом «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионелем Месси, где они запечатлены играющими в шахматы.

«Мы ставим мат в жизни, а не только в шахматах. Я хотел бы быть тем, кто поставит ему мат.

Это было бы прекрасно, это уже произошло в шахматной партии, а в футболе это было бы еще лучше», – признался Роналду.

Ранее, напомним, стали известны откровения Криштиану Роналду в интервью журналисту Пирсу Моргану, которое получило широкий резонанс.