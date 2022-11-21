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Англия
21 ноября 2022, 12:59 | Обновлено 21 ноября 2022, 13:01
166
0

Криштиану РОНАЛДУ: «Я бы хотел поставить Месси мат»

Португалец – о совместной фотографии с аргентинцем

21 ноября 2022, 12:59 | Обновлено 21 ноября 2022, 13:01
166
0
Криштиану РОНАЛДУ: «Я бы хотел поставить Месси мат»
Twitter

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду оценил совместную фотографию с форвардом «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионелем Месси, где они запечатлены играющими в шахматы.

«Мы ставим мат в жизни, а не только в шахматах. Я хотел бы быть тем, кто поставит ему мат.

Это было бы прекрасно, это уже произошло в шахматной партии, а в футболе это было бы еще лучше», – признался Роналду.

Ранее, напомним, стали известны откровения Криштиану Роналду в интервью журналисту Пирсу Моргану, которое получило широкий резонанс.

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Лионель Месси Криштиану Роналду
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