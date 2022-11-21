Сенегал – Нидерланды. Смотреть онлайн LIVE трансляцию матча ЧМ-2022
Смотрите 21 ноября в 18:00 матч 1-го тура групповой стадии ЧМ-2022 в Катаре
В понедельник, 21 ноября, состоится матч 1-го тура групповой стадии Чемпионата Мира 2022 в квартете А, в котором встретятся сборные Сенегала и Нидерландов. Игра пройдет в Дохе на стадионе «Эль-Туммама». Главный арбитр мачта - Уилтон Сампайо (Бразилия). Начало игры – в 18:00 по Киеву.
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Сенегал – Нидерланды. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира
Видеотрансляцию матча чемпионата мира 2022 можно посмотреть на видеосервисе MEGOGO.
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