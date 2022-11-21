В понедельник, 14 ноября, состоится матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором силами померятся ровенский «Верес» и «Динамо» из Киева. Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Динамо» имени Валерия Лобановского, начало – в 14:00 по киевскому времени.

В турнирной таблице чемпионата Украины «Верес» занимает 7 место, имея в активе 17 очков после 13 матчей. Команда Юрия Вирта в двух последних матчах проиграла: вначале со счетом 0:2 донецкому «Шахтеру», а затем 2:3 «Александрии».

У киевского «Динамо» 4-я позиция в таблице Украинской Премьер-лиги. Подопечные Мирчи Луческу имеют 23 очков после 12 встреч. В настоящий момент в национальном чемпионате киевляне идут на серии из 6 матчей без поражений – 4 победы, 2 ничьи. В последний раз «Динамо» проигрывало в УПЛ 16 октября – «Шахтеру» со счетом 1:3.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Верес» – «Динамо», за которой можно следить в украинской версии сайта.