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Украина. Премьер лига
21 ноября 2022, 13:56 | Обновлено 21 ноября 2022, 14:10
4063
2

Верес – Динамо – 0:0. Текстовая трансляция матча. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 14-го тура Украинской Премьер-лиги

21 ноября 2022, 13:56 | Обновлено 21 ноября 2022, 14:10
4063
2
Верес – Динамо – 0:0. Текстовая трансляция матча. LIVE
ФК Динамо Киев

В понедельник, 14 ноября, состоится матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором силами померятся ровенский «Верес» и «Динамо» из Киева. Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Динамо» имени Валерия Лобановского, начало – в 14:00 по киевскому времени.

В турнирной таблице чемпионата Украины «Верес» занимает 7 место, имея в активе 17 очков после 13 матчей. Команда Юрия Вирта в двух последних матчах проиграла: вначале со счетом 0:2 донецкому «Шахтеру», а затем 2:3 «Александрии».

У киевского «Динамо» 4-я позиция в таблице Украинской Премьер-лиги. Подопечные Мирчи Луческу имеют 23 очков после 12 встреч. В настоящий момент в национальном чемпионате киевляне идут на серии из 6 матчей без поражений – 4 победы, 2 ничьи. В последний раз «Динамо» проигрывало в УПЛ 16 октября – «Шахтеру» со счетом 1:3.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Верес» – «Динамо», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Dar Veter
Как там погодка в Ровно?   Говорят около нуля и сухо.  В Петрово было грязновато. Львов в мокрых трусах смотрелся не очень.  А в Киеве типа дождь обещают.
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0
petryakov
бесплатно наверное не покажут
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0
maverik
ГДЕ ПОКАЖУТ МАТЧ ?
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0
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