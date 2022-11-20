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Лига чемпионов
20 ноября 2022, 19:27 | Обновлено 20 ноября 2022, 19:40
2873
2

ФОТО. Почему арбитр отменил гол Эквадора в дебюте игры

Арбитр матча Даниэле Орсато зафиксировал офсайд после просмотра VAR

20 ноября 2022, 19:27 | Обновлено 20 ноября 2022, 19:40
2873
2
ФОТО. Почему арбитр отменил гол Эквадора в дебюте игры
MEGOGO

В воскресенье, 20 ноября, стартовал чемпионат мира 2022 в Катаре. Первым поединком мундиаля стало противостояние между хозяевами турнира и сборной Эквадора.

Матч проходит в городе Эль-Хаур на стадионе «Аль-Байт», игра началась в 18:00 по киевскому времени.

Форвард Эквадора Эннер Валенсия на 3-й минуте матча отправил мяч в ворота после ошибки вратаря.

Однако главный арбитр матча Даниэле Орсато зафиксировал офсайд после просмотра VAR.

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Решение выглядит странным, поскольку один защитник и вратарь были за линией мяча во время передачи.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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bolelschik
Нужно показывать момент навеса в штрафную
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Gargantua
на скрине видно, что нога эквадорца за спиной у голкипера, ВАР не ошибся
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