ФОТО. Почему арбитр отменил гол Эквадора в дебюте игры
Арбитр матча Даниэле Орсато зафиксировал офсайд после просмотра VAR
В воскресенье, 20 ноября, стартовал чемпионат мира 2022 в Катаре. Первым поединком мундиаля стало противостояние между хозяевами турнира и сборной Эквадора.
Матч проходит в городе Эль-Хаур на стадионе «Аль-Байт», игра началась в 18:00 по киевскому времени.
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Форвард Эквадора Эннер Валенсия на 3-й минуте матча отправил мяч в ворота после ошибки вратаря.
Однако главный арбитр матча Даниэле Орсато зафиксировал офсайд после просмотра VAR.
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Решение выглядит странным, поскольку один защитник и вратарь были за линией мяча во время передачи.
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