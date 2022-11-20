Теперь все чисто. Валенсия забил первый гол на ЧМ-2022 по футболу
Эквадор вышел вперед в матче против Катара
Форвард сборной Эквадора Эннер Валенсия в матче 1-го тура ЧМ-2022 по футболу забил первый гол на этом мундиале.
Нападающий турецкого «Фенербахче» на 16-й минуте отправил мяч в ворота Катара с пенальти. Валенсия хладнокровно переиграл Алшиба: пробил в правый угол, а голкипер завалился в противоположный.
Отметим, что пенальти был назначен после того, как Валенсия вышел один на один с Алшибом, но голкипер задел форварда.
Чемпионат мира по футболу 2022. 1-й тур
Группа А. 20 ноября
Катар – Эквадор – 0:1 (25 мин.)
Sport.ua проводит текстовую и видео трансляцию игры.
К слову, Валенсия уже забивал в этом матче, но тогда гол был отменен.
𝐍𝐨𝐰 Enner Valencia scores the first goal of the 2022 World Cup 💥 pic.twitter.com/z2n8mCyG3e— B/R Football (@brfootball) November 20, 2022
Composed 😎🇪🇨#Qatar2022 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/d1pBPGmePJ— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 20, 2022
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