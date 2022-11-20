Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Две головы лучше, чем опыт. Металлист 1925 года не оставил шансов Кривбассу
Чемпионат Украины
Кривбасс
20.11.2022, FT 0 : 2
Металлист 1925
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
20 ноября 2022, 15:53 | Обновлено 20 ноября 2022, 16:17
1546
1

Две головы лучше, чем опыт. Металлист 1925 года не оставил шансов Кривбассу

Первый за почти год матч в Кривом Роге хозяева поля провалили без особого сопротивления

20 ноября 2022, 15:53 | Обновлено 20 ноября 2022, 16:17
1546
1
Две головы лучше, чем опыт. Металлист 1925 года не оставил шансов Кривбассу
ФК Металлист 1925

​Чемпионат мира по футболу – это, безусловно, самое громкое событие конца осени – начала зимы 2022 года, однако украинская Премьер-лига все еще не сказала в этом периоде своего последнего слова, поэтому еще некоторое время планирует оставаться достижимой для наших болельщиков. В частности, довольно интересная ситуация сложилась в нижней части турнирной таблицы, где перед началом четырнадцатого тура криворожский «Кривбасс» и харьковский «Металлист 1925» должны были встречаться между собой, хотя только недавно начали набирать ход.

Этот вопрос был очень острым именно для команды Юрия Вернидуба, которая долгое время вообще шла по турнирной сетке без побед на собственном счету, однако руководство «желто-синих» при этом было более радикально настроено, поэтому даже небольшой отрезок сезона без положительных результатов Валерию Кривенцову никто не простил. Эдмар и Олег Голодюк – эти два начинающих наставника в прошлом изрядно пошумели во время профессиональной карьеры игроков в УПЛ, однако ставить на ноги кризисный коллектив в качестве первого серьезного тренерского опыта для них было еще тем вызовом.

На поле родного стадиона «Горняк» хозяевам мало что удавалось продемонстрировать в первом тайме. «Кривбасс» пытался начать игру с высокого прессинга, однако почти сразу подвергся выпаду в ответ от соперников, и при этом игрок команды Юрия Вернидуба и помог харьковчанам открыть счет в игре. Дебелко вернулся в штрафную при подаче стандарта от Габелка из глубины правого фланга, и именно от его головы в итоге мяч оказался в дальней девятке.

И если бы в следующей атаке криворожцы сумели бы отыграться усилиями Хомченовского, который с предельно близкого расстояния до ворот попал в перекладину в завершение скидки головой от Якимца, то нас бы ожидал довольно интересный сюжет. Однако опытный полузащитник допустил ошибку в голевой ситуации, а его команда в итоге окончательно израсходовала атакующие наработки. Вместе с тем, «Кривбасс» очень часто ошибался в защите, и в конце концов потерял Борячука во время дальнего паса из глубины поля в завершение первого тайма. Пасхалу даже необходимости добавлять время перед перерывом не было, потому что команда Вернидуба фактически разваливалась.

Дважды пришлось главному тренеру хозяев стрелять двойной заменой в начале второго тайма, однако его команда так и не завелась. Все было очень медленно в исполнении криворожцев в атаке, в то время как их защите даже не пытались противостоять соперники. «Металлист 1925» выбрал максимально компактную модель в защите, от которой лишь изредка отделялись три-четыре футболиста для выходов на чужую половину. Сугубо для хорошего общего плана, как выяснилось позже, поскольку кроме момента с неточным ударом головой от Курило в завершение подачи углового с левого фланга, гости также ничего не стремились создавать.

Именно поэтому зрителям оставалось исключительно наблюдать за тем, насколько сумеет дождливая погода испортить газон на стадионе «Горняк». «Кривбасс» не играл официальных матчей на родной арене почти год, однако возвращаться домой с такой слабой игрой было очень опрометчивым шагом от команды Вернидуба-старшего.

В следующем туре у криворожского «Кривбасса» будет принципиальный домашний поединок против днепровского «Днепра-1», а харьковский «Металлист 1925» сыграет в гостях у киевского «Динамо».

Украинская Премьер-лига. 14-й тур.

«Кривбасс» – «Металлист 1925» - 0:2

Дебелко, 8 (авт.), Борячук, 44

Якимец, 65 – Габелок, 56

«Кривбасс»: Сарнавский – Дибанго (Стецьков, 46), Вернидуб, Ловрич, Якимец – Банада, Капич (Татарков, 46) – Волошин (Устименко, 73), Хомченовский, Задерака (Микитишин, 60) – Дебелко (Хобленко, 59).

«Металлист 1925»: Мозиль – Капинус, Курило, Безуглый, Жичиков – Вачиберадзе – Ременюк, Кравченко (Ткачук, 90), Габелок, Русин (Дмитренко, 78) – Борячук (Чирук, 67).

Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон).

Стадион: «Горняк» (Кривой Рог).

Удары (в створ): 11 (1) – 7 (2)
Угловые: 3 – 7
Оффсайды: 1 – 0.

КРИВБАСС - МЕТАЛЛИСТ 1925. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 4°C

По теме:
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ингулец – Львов
Владимир Шаран: «Во втором тайме на поле был только Минай»
Олег РАТИЙ: «Проиграли борьбу и впереди, и сзади»
чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Кривбасс - Металлист 1925 отчеты
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Слабое место сборной Бразилии. Рой Кин снова прошелся по экс-хаву Шахтера
Футбол | 20 ноября 2022, 09:51 3
Слабое место сборной Бразилии. Рой Кин снова прошелся по экс-хаву Шахтера
Слабое место сборной Бразилии. Рой Кин снова прошелся по экс-хаву Шахтера

Фред – один из «любимчиков» бывшего капитана «Манчестер Юнайтед»

Гол Вишневского. Минай на последних минутах дожал Металлист
Футбол | 20 ноября 2022, 13:57 6
Гол Вишневского. Минай на последних минутах дожал Металлист
Гол Вишневского. Минай на последних минутах дожал Металлист

Команда Шарана прервала свою безвыиграшную серию, а харьковчане свою продлили

Очередной зашквар. Инфантино объяснил, почему Иран нельзя выгнать с ЧМ-2022
Футбол | 19.11.2022, 17:47
Очередной зашквар. Инфантино объяснил, почему Иран нельзя выгнать с ЧМ-2022
Очередной зашквар. Инфантино объяснил, почему Иран нельзя выгнать с ЧМ-2022
Итоговый турнир АТР: расписание и результаты матчей
Теннис | 20.11.2022, 04:25
Итоговый турнир АТР: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир АТР: расписание и результаты матчей
Шахматная партия Роналду и Месси. Кто победит?
Футбол | 20.11.2022, 16:15
Шахматная партия Роналду и Месси. Кто победит?
Шахматная партия Роналду и Месси. Кто победит?
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Dar Veter
Получается что Минай взял 6 очков против Кривбасса.  Шаран получит повышение.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Днепр-1 – Шахтер – 2:1. Лидер идет в отрыв. Видео голов и обзор матча
Днепр-1 – Шахтер – 2:1. Лидер идет в отрыв. Видео голов и обзор матча
19.11.2022, 15:56 13
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Шуфрич и Суркис покинут состав НОК Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Шуфрич и Суркис покинут состав НОК Украины
18.11.2022, 18:31 40
Другие виды
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Шахтер
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Шахтер
19.11.2022, 06:31 1
Футбол
«Людям важны победы». Министр обороны прогнозирует хорошие новости
«Людям важны победы». Министр обороны прогнозирует хорошие новости
19.11.2022, 15:27
Война
Евро-2022 по гандболу среди женщин: расписание и результаты
Евро-2022 по гандболу среди женщин: расписание и результаты
19.11.2022, 03:47
Другие виды
ВИДЕО. Коленом в голову. В главном бою UFC нигериец нокаутировал Куцелабу
ВИДЕО. Коленом в голову. В главном бою UFC нигериец нокаутировал Куцелабу
20.11.2022, 06:50
MMA
Бывший форвард Динамо объявил о завершении карьеры в 31 год
Бывший форвард Динамо объявил о завершении карьеры в 31 год
19.11.2022, 21:22 7
Футбол
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Поздравляю Днепр-1, сыграли через Довбика и Пихаленка»
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Поздравляю Днепр-1, сыграли через Довбика и Пихаленка»
19.11.2022, 15:58 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности