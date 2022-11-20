Две головы лучше, чем опыт. Металлист 1925 года не оставил шансов Кривбассу

​Чемпионат мира по футболу – это, безусловно, самое громкое событие конца осени – начала зимы 2022 года, однако украинская Премьер-лига все еще не сказала в этом периоде своего последнего слова, поэтому еще некоторое время планирует оставаться достижимой для наших болельщиков. В частности, довольно интересная ситуация сложилась в нижней части турнирной таблицы, где перед началом четырнадцатого тура криворожский «Кривбасс» и харьковский «Металлист 1925» должны были встречаться между собой, хотя только недавно начали набирать ход.

Этот вопрос был очень острым именно для команды Юрия Вернидуба, которая долгое время вообще шла по турнирной сетке без побед на собственном счету, однако руководство «желто-синих» при этом было более радикально настроено, поэтому даже небольшой отрезок сезона без положительных результатов Валерию Кривенцову никто не простил. Эдмар и Олег Голодюк – эти два начинающих наставника в прошлом изрядно пошумели во время профессиональной карьеры игроков в УПЛ, однако ставить на ноги кризисный коллектив в качестве первого серьезного тренерского опыта для них было еще тем вызовом.

На поле родного стадиона «Горняк» хозяевам мало что удавалось продемонстрировать в первом тайме. «Кривбасс» пытался начать игру с высокого прессинга, однако почти сразу подвергся выпаду в ответ от соперников, и при этом игрок команды Юрия Вернидуба и помог харьковчанам открыть счет в игре. Дебелко вернулся в штрафную при подаче стандарта от Габелка из глубины правого фланга, и именно от его головы в итоге мяч оказался в дальней девятке.

И если бы в следующей атаке криворожцы сумели бы отыграться усилиями Хомченовского, который с предельно близкого расстояния до ворот попал в перекладину в завершение скидки головой от Якимца, то нас бы ожидал довольно интересный сюжет. Однако опытный полузащитник допустил ошибку в голевой ситуации, а его команда в итоге окончательно израсходовала атакующие наработки. Вместе с тем, «Кривбасс» очень часто ошибался в защите, и в конце концов потерял Борячука во время дальнего паса из глубины поля в завершение первого тайма. Пасхалу даже необходимости добавлять время перед перерывом не было, потому что команда Вернидуба фактически разваливалась.

Дважды пришлось главному тренеру хозяев стрелять двойной заменой в начале второго тайма, однако его команда так и не завелась. Все было очень медленно в исполнении криворожцев в атаке, в то время как их защите даже не пытались противостоять соперники. «Металлист 1925» выбрал максимально компактную модель в защите, от которой лишь изредка отделялись три-четыре футболиста для выходов на чужую половину. Сугубо для хорошего общего плана, как выяснилось позже, поскольку кроме момента с неточным ударом головой от Курило в завершение подачи углового с левого фланга, гости также ничего не стремились создавать.

Именно поэтому зрителям оставалось исключительно наблюдать за тем, насколько сумеет дождливая погода испортить газон на стадионе «Горняк». «Кривбасс» не играл официальных матчей на родной арене почти год, однако возвращаться домой с такой слабой игрой было очень опрометчивым шагом от команды Вернидуба-старшего.

В следующем туре у криворожского «Кривбасса» будет принципиальный домашний поединок против днепровского «Днепра-1», а харьковский «Металлист 1925» сыграет в гостях у киевского «Динамо».

Украинская Премьер-лига. 14-й тур.

«Кривбасс» – «Металлист 1925» - 0:2

Дебелко, 8 (авт.), Борячук, 44

Якимец, 65 – Габелок, 56

«Кривбасс»: Сарнавский – Дибанго (Стецьков, 46), Вернидуб, Ловрич, Якимец – Банада, Капич (Татарков, 46) – Волошин (Устименко, 73), Хомченовский, Задерака (Микитишин, 60) – Дебелко (Хобленко, 59).

«Металлист 1925»: Мозиль – Капинус, Курило, Безуглый, Жичиков – Вачиберадзе – Ременюк, Кравченко (Ткачук, 90), Габелок, Русин (Дмитренко, 78) – Борячук (Чирук, 67).

Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон).

Стадион: «Горняк» (Кривой Рог).

Удары (в створ): 11 (1) – 7 (2)

Угловые: 3 – 7

Оффсайды: 1 – 0.

КРИВБАСС - МЕТАЛЛИСТ 1925. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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