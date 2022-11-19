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Украина. Премьер лига
19 ноября 2022, 19:02 |
149
0

Где смотреть онлайн матча чемпионата Украины Кривбасс – Металлист 1925

В Кривом Роге на стадионе «Горняк» пройдет поединок 14-го тура украинской Премьер-лиги

19 ноября 2022, 19:02 |
149
0
Где смотреть онлайн матча чемпионата Украины Кривбасс – Металлист 1925
ФК Кривбасс

В воскресенье, 20 ноября, состоится матч 14-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Кривбасс» и «Металлист 1925».

Игра пройдет в Кривом Роге на стадионе «Горняк» и судить ее будет арбитр Игорь Пасхал из Херсона. Начало встречи в 14:00.

«Кривбасс» – «Металлист 1925». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Поединок можно посмотреть в прямом эфире на телеканале «Setanta Sports».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Кривбасс» – «Металлист 1925», за которой следите здесь.

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Кривбасс – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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