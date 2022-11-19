Днепр-1 – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Обзор центрального матча 14-го тура УПЛ
Сегодня, 19 ноября, «Днепр-1» в 14-м туре УПЛ примет «Шахтер». Время начала матча – 14:00 по Киеву.
Составы команд:
«Днепр-1»: Валеф, Бузанелло, Сарапий, Сваток, Адамюк, Амаш, Бабенко, Рубчинский, Пихаленок, Гуцуляк, Довбик
Запас: Юрчук, Логинов, Когут, Танчик, Назаренко, Кононов, Гомес, Балули
«Шахтер»: Трубин, Кривцов, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко, Степаненко, Судаков, Бондаренко, Назарина, Мудрик, Сикан
Запас: Шевченко, Пузанков, Пятов, Траоре, Тотовицкий, Крыськив, Кулаков, Топалов, Тейлор, Очеретько, Козик, Петряк
Смотрите обзор самых ярких моментов матча на нашем сайте.
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