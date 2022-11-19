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  4. Днепр-1 – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
19 ноября 2022, 13:14 |
605
1

Днепр-1 – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Обзор центрального матча 14-го тура УПЛ

19 ноября 2022, 13:14 |
605
1
Днепр-1 – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Шахтер Донецк

Сегодня, 19 ноября, «Днепр-1» в 14-м туре УПЛ примет «Шахтер». Время начала матча – 14:00 по Киеву.

Составы команд:

«Днепр-1»: Валеф, Бузанелло, Сарапий, Сваток, Адамюк, Амаш, Бабенко, Рубчинский, Пихаленок, Гуцуляк, Довбик
Запас: Юрчук, Логинов, Когут, Танчик, Назаренко, Кононов, Гомес, Балули

«Шахтер»: Трубин, Кривцов, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко, Степаненко, Судаков, Бондаренко, Назарина, Мудрик, Сикан
Запас: Шевченко, Пузанков, Пятов, Траоре, Тотовицкий, Крыськив, Кулаков, Топалов, Тейлор, Очеретько, Козик, Петряк

Смотрите обзор самых ярких моментов матча на нашем сайте.

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Источник Sport.ua
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Александр Чернов
Шахтер никакой 
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