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Молодежные турниры
19 ноября 2022, 11:38 | Обновлено 19 ноября 2022, 11:46
229
0

Украина U21 – Израиль U21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Украинская молодежка проводит товарищеский матч

19 ноября 2022, 11:38 | Обновлено 19 ноября 2022, 11:46
229
0
Украина U21 – Израиль U21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УАФ

Сегодня, 19 ноября молодежная сборная Украины U-21 в Тбились проведет контрольный матч против сборной Израиля U-21. Начало матча – в 16:00 по Киеву.

Сборная Украины выступит в этом матче в экспериментальном составе. Это связано с тем, что многие клубы не отпустили своих игроков. Также 21 ноября команда Руслана Ротаня проведет еще один товарищеский матч – против Грузии.

Смотрите прямую трансляцию матча на нашем сайте:

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Источник Sport.ua
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