Молодежные турниры19 ноября 2022, 11:38 | Обновлено 19 ноября 2022, 11:46
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Украина U21 – Израиль U21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Украинская молодежка проводит товарищеский матч
19 ноября 2022, 11:38 | Обновлено 19 ноября 2022, 11:46
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Сегодня, 19 ноября молодежная сборная Украины U-21 в Тбились проведет контрольный матч против сборной Израиля U-21. Начало матча – в 16:00 по Киеву.
Сборная Украины выступит в этом матче в экспериментальном составе. Это связано с тем, что многие клубы не отпустили своих игроков. Также 21 ноября команда Руслана Ротаня проведет еще один товарищеский матч – против Грузии.
Смотрите прямую трансляцию матча на нашем сайте:
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