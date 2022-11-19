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Украина. Первая лига19 ноября 2022, 08:50 | Обновлено 19 ноября 2022, 08:54
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Нива Тернополь – Эпицентр. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию матча Первой лиги 19 ноября в 12:00
19 ноября 2022, 08:50 | Обновлено 19 ноября 2022, 08:54
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В субботу, 19 ноября, состоится матч 13-го тура группы А Первой лиги Украины, в котором тернопольская «Нива» примет «Эпицентр» из Камянца-Подольского. Стартовый свисток прозвучит в 12:00.
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