Андрей Шевченко вышел из НОК Украны из-за его состава участников

Вчера Андрей Шевченко был избран членом НОК Украины и вице-президентом организации. Однако сегодня Шевченко объявил о своем выходе из НОК из-за весьма сомнительного состава его участников:

«В самое тяжелое время в истории моей страны, я горд быть рядом с Украиной и помогать всем, чем могу ради нашей победы. Я считаю почетной работу в Национальном олимпийском комитете, понимаю важность его развития.

В то же время, я не могу остаться в составе НОК при таком составе. Мы платим за свою свободу безгранично высокую цену жизнями лучших из украинцев. Мы должны быть достойными их».