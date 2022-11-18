Андрей Шевченко вышел из НОК Украны из-за его состава участников
Достойный поступок от легенды футбола
Вчера Андрей Шевченко был избран членом НОК Украины и вице-президентом организации. Однако сегодня Шевченко объявил о своем выходе из НОК из-за весьма сомнительного состава его участников:
«В самое тяжелое время в истории моей страны, я горд быть рядом с Украиной и помогать всем, чем могу ради нашей победы. Я считаю почетной работу в Национальном олимпийском комитете, понимаю важность его развития.
В то же время, я не могу остаться в составе НОК при таком составе. Мы платим за свою свободу безгранично высокую цену жизнями лучших из украинцев. Мы должны быть достойными их».
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А че власть не комментирует это назначение? По вечерним видеороликам там вроде жестко "на слова" борются с рашисзмом, а по факту... человек, который где только можно продвигал руззкий мир и должен сидеть на скамье заседает в НОКе.
Более нагло плюнуть украинцам в лицо Зеленский и этот его Ермак вряд-ли бы смогли .Тогда вопрос если и