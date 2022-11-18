Финансовые проблемы МЮ не удастся скрыть. О них заговорил даже Роналду

«Прогресс – нулевой. С тех пор, как ушел сэр Алекс, я не увидел эволюции в клубе. Ничего не изменилось к лучшему. Фергюсон знает лучше, чем кто-либо, что клуб идет не тем путем, которого заслуживает. Он это знает. И все знают. Болельщики должны знать правду. Я хочу для клуба лучшего, поэтому я и пришел в МЮ. Но некоторые вещи внутри мешают нам достичь такого же топ-уровня, как в «Ман Сити», «Ливерпуле» и даже в нынешнем «Арсенале». Клуб такого уровня, как «МЮ», должен быть в топ-3, но, к сожалению, нас там нет. Ничего не меняется. Не только джакузи, бассейн, даже тренажерный зал. А еще некоторые технологические моменты – кухня, повара которых я ценю, они отличные люди! Все это замерло во времени, что меня очень удивило. Я думал, что увижу другие вещи, технологии, инфраструктуру. К сожалению, мы видим многое из того, что я видел в 21, 22, 23 года. Это меня очень удивило.

Недавно именно этими словами Роналду охарактеризовал нынешнюю ситуацию в МЮ в своем резонансном интервью Питу Моргану. Что ж, теперь Криш рассказал всем горькую правду о нынешнем состоянии манчестерцев, которое не меняется уже много лет. А все началось после ухода Алекса Фергюсона, ведь после прихода новых владельцев клуб продолжает держаться на достижениях сэра и чувствую, что скоро владельцам придется отвечать за слова Роналду и рассказать всем правду о нынешнем положении вещей в клубе или наоборот, нет, ведь всегда можно оправдаться.

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Предлагаю проанализировать финансовую модель «МЮ», чтобы разобраться, что к чему.

В сезоне-1998/1999 «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона выдал лучшую кампанию в истории, выиграв требл – Премьер-лигу, Кубок Англии и Лигу чемпионов. Это уникальное достижение в английском футболе. Также команда установила рекордную для себя беспроигрышную серию из 33 матчей во всех турнирах. Самая высокая точка подъема «МЮ» еще больше контрастировала на фоне упадка их соседей из «Манчестер Сити», выступавших на тот момент в третьем дивизионе.

Но сейчас все по-другому. «Сити» изменился и сверг соседей не только с чемпионского трона, но и подвинул в рейтинге самых прибыльных клубов мира. В попытках вернуть былое могущество

владельцы «Юнайтед» потратили почти 1,5 млрд евро на новых игроков за 10 лет (никто в АПЛ не тратил больше), сменили пять тренеров, но так и не смогли улучшить результаты.

У МЮ самый большой в истории АПЛ фонд заработной платы

«Уровень игры не очень влияет на коммерческий успех нашего бизнеса», – говорил на ежеквартальном отчете в мае 2018 исполнительный директор «Юнайтед» Эд Вудворд. И это было абсолютной правдой. За шесть лет после выигрыша чемпионата Англии в 2013-м доходы клуба увеличились вдвое и достигли отметки $800 млн. Этот факт заставил немного остановить критиков после того, как семья Глейзеров после приобретения «МЮ» в 2005 году на заемные средства в размере $600 млн. повесила этот долг на клуб.

Мощному экономическому росту клуба способствовала огромная армия болельщиков по всему миру – исследование Kantar Worldpanel показало, что за «МЮ» болеет 1,1 млрд человек. То есть, каждый седьмой житель планеты! Создается общее впечатление, что руководство «Юнайтед» сошло с ума от количества золотых монет, но при этом продолжает кричать: «Еще! Еще!» Руководители потеряли связь с реальностью, отказавшись признавать, что такой застой в клубе обусловлен мощным импульсом популярности, который клуб получил благодаря 13 чемпионским титулам сэра Алекса за 26 лет шотландца на «Олд Траффорд».

Ежегодный финансовый отчет клуба, опубликованный в июне этого года, показал серьезные проблемы. Чистый убыток «Юнайтед» составил £115,5 млн, а долг увеличился на £95,4 млн. Это, впрочем, не помешало Глейзерам вывести из бюджета £33,6 млн. При этом «МЮ» остается единственным клубом АПЛ, выплачивающим дивиденды акционерам. Логично было бы при такой неутешительной динамике уже начинать экономить, но нет – в прошлом году фонд заработной платы составил £384 млн, что на £61,1 млн больше, чем в предыдущем году. Это самый высокий показатель в истории лиги.

Более осмотрительно обращаться со средствами не научила даже пандемия коронавируса в 2020 году, которая ударила по «Юнайтед» сильнее, чем по другим клубам из-за самого вместительного стадиона в Англии. «МЮ» сразу потерял прибыль в £110 млн, которую приносила продажа сезонных абонементов. Сравнительную прибыль клуб теряет также, когда пролетает мимо Лиги чемпионов.

Например, в 2019 году, когда команда отлично прошла «ПСЖ» и вышла в четвертьфинал турнира, еврокубковые заработки составили €95 млн, и почти треть от этой суммы «МЮ» принес самый высокий среди английских клубов коэффициент УЕФА за последние 10 лет. В этом сезоне «Юнайтед» играет только в Лиге Европы, где суммы гораздо скромнее.

За 10 лет клуб получил прибыль за продажу только пяти игроков

Еще одна существенная проблема в нынешнем бюджете – бессмысленная трансферная политика. За последние 10 лет «МЮ» платил сумасшедшие суммы за новичков, которые в большинстве своем не оправдывали даже часть тех вложений. В сумме за Поля Погба, Гарри Магуайра, Джейдона Санчо и Ромелу Лукаку «Юнайтед» отдал €362 млн. Не принесла ожидаемого успеха и самая масштабная трансферная кампания в сезоне-2019/2020 (€234,8 млн). Но не менее огорчает и то, что клуб не только неудачно покупает, но и продает. Трудно поверить, что при таких фантастических затратах за последнее десятилетие прибыль получили лишь от перепродажи пятерых игроков.

С такими показателями не стоит удивляться результатам исследования Международного центра спортивных исследований CIES Football Observatory, опубликованных в сентябре этого года. По их данным, «МЮ» переплатил при заключении новых контрактов с футболистами и другими сотрудниками на £238 млн больше от стоимости их реальных рыночных услуг. Невероятная расточительность даже для клуба, стоимость которого оценивается почти в £4 млрд.

С оригиналом можно ознакомиться здесь.

Вудворду понадобилось три года, чтобы признать зависимость успешного экономического состояния от результатов на поле:

«Все мы – от игроков до персонала клуба – заинтересованы в выигрыше как можно большего количества турниров. От этого зависит наше будущее», – признался исполнительный директор в ноябре 2021 года, а уже в январе подал в отставку. В первые годы после ухода Фергюсона бухгалтер Эдвард Вудворд еще как-то спасал и стабилизировал ситуацию в клубе, но со временем доходы становились меньше, а долги накапливались, и менеджер не выдержал и ушел.

Отсутствие побед лишает МЮ топ-спонсоров

По всей вероятности, «Юнайтед» удалось бы избежать как трансферных, так и стратегических просчетов при наличии спортивного директора, но Вудворд решил, что справится сам. Однако выяснилось, что он не только не способен с таким же успехом подписывать новичков, но и заключать соглашения со спонсорами. Именно Эд привел в клуб такого экономического гиганта, как Chevrolet – семилетний контракт принес клубу $559 млн, став самым дорогим спонсорским соглашением в европейском футболе. Однако, наблюдая за результатами, рекламодатели становились менее щедрыми. В прошлом году клуб сменил титульного спонсора – компания TeamViewer заключила пятилетнее соглашение на $263 млн, что на $27 млн ​​за сезон меньше, чем платил автомобильный спонсор Chevrolet.

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Существуют еще два фактора, осложнивших жизнь Юнайтед

Первый – падение курса британского фунта по отношению к доллару, из-за чего чистый долг увеличился на £82 млн. Второй – огромная зарплата потерявшему статус основного игрока Криштиану Роналду – португалец получает £20 млн за сезон.

«Спешу огорчить тех, кто думал, что МЮ покроет зарплату португальца за счет продажи футболок. Последний финансовый отчет показал прибыль в £76,3 млн от adidas в сезоне-2021/2022. Такие же цифры были и до подписания Роналду», – проанализировал профессор Ливерпульского университета и специалист по футбольной экономике Киран Магуайр.

Экономическое состояние «Манчестер Юнайтед» заметно пошатнулось, но в клубе не хотят признавать, что доходы становятся все меньше. Отсутствие трофеев снижает популярность клуба, а вместе с этим манчестерцы зарабатывают меньше денег.

Существовать только за счет достижений во времена Фергюсона уже невозможно – нужны новые победы и переосмысление стратегии развития. Иначе МЮ рискует потерпеть финансовый крах. И тот факт, что человек такой популярности, как Роналду, обратил на это внимание, не может не радовать.

Юлия ШАЛИВСКАЯ