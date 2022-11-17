Жерсон Родригеш забил гол и сделал ассист за Люксембург в матче с Венгрией
Команды разошлись миром в товарищеском поединке со счетом 2:2
Национальные сборные 17 ноября провели товарищеские матчи за несколько дней до старта ЧМ-2022.
Экс-игрок киевского «Динамо» Жерсон Родригеш забил за Люксембург в ворота сборной Венгрии (2:2).
На 7-й минуте он заработал пенальти и сам реализовал 11-метровый удар. Кроме того, во втором тайме Жерсон сделал голевую передачу на партнера, и этот гол принес ничью его команде
Товарищеские матчи, 17 ноября
Люксембург – Венгрия – 2:2
Голы: Родригеш, 7 (пен), Чурчи, 77 – Шалаи, 25, Немет, 67
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