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Товарищеские матчи
Люксембург
17.11.2022, FT 2 : 2
Венгрия
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Чемпионат мира
17 ноября 2022, 23:59 | Обновлено 18 ноября 2022, 00:15
162
0

Жерсон Родригеш забил гол и сделал ассист за Люксембург в матче с Венгрией

Команды разошлись миром в товарищеском поединке со счетом 2:2

17 ноября 2022, 23:59 | Обновлено 18 ноября 2022, 00:15
162
0
Жерсон Родригеш забил гол и сделал ассист за Люксембург в матче с Венгрией
Getty Images/Global Images Ukraine. Жерсон Родригеш

Национальные сборные 17 ноября провели товарищеские матчи за несколько дней до старта ЧМ-2022.

Экс-игрок киевского «Динамо» Жерсон Родригеш забил за Люксембург в ворота сборной Венгрии (2:2).

На 7-й минуте он заработал пенальти и сам реализовал 11-метровый удар. Кроме того, во втором тайме Жерсон сделал голевую передачу на партнера, и этот гол принес ничью его команде

Товарищеские матчи, 17 ноября

Люксембург – Венгрия – 2:2

Голы: Родригеш, 7 (пен), Чурчи, 77 – Шалаи, 25, Немет, 67

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Источник Sport.ua
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