Жерсон Родригеш забил гол и сделал ассист за Люксембург в матче с Венгрией

Национальные сборные 17 ноября провели товарищеские матчи за несколько дней до старта ЧМ-2022.

Экс-игрок киевского «Динамо» Жерсон Родригеш забил за Люксембург в ворота сборной Венгрии (2:2).

На 7-й минуте он заработал пенальти и сам реализовал 11-метровый удар. Кроме того, во втором тайме Жерсон сделал голевую передачу на партнера, и этот гол принес ничью его команде

Товарищеские матчи, 17 ноября

Люксембург – Венгрия – 2:2

Голы: Родригеш, 7 (пен), Чурчи, 77 – Шалаи, 25, Немет, 67