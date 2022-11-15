Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Немец Юссуфа Мукокко станет самым молодым игроком чемпионата мира
Чемпионат мира
15 ноября 2022, 22:00 | Обновлено 15 ноября 2022, 22:09
461
0

Немец Юссуфа Мукокко станет самым молодым игроком чемпионата мира

В заявки команд-участниц ЧМ-2022 попали 18 футболистов моложе 20 лет

15 ноября 2022, 22:00 | Обновлено 15 ноября 2022, 22:09
461
0
Немец Юссуфа Мукокко станет самым молодым игроком чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine

Самым юным из них оказался 18-летний нападающий сборной Германии Юссуфа Мукоко.

В других амплуа списки наиболее молодых игроков возглавили 18-летний полузащитник испанцев Гави, 19-летний защитник португальцев Антониу Силва и его ровесник камерунский голкипер Симон Нгапандуэтнбу.

Наибольшее количество «юнцов» числится в рядах сборных Ганы, Германии, Испании, Коста-Рики и США – по 2.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые молодые участники ЧМ-2022

Возраст

Игрок

Сборная

А

Дата

рождения

18 лет

Юссуфа МУКОКО

Германия

н

20.11.2004

18 лет

Гаранг КУОЛ

Австралия

н

15.09.2004

18 лет

ГАВИ

Испания

п

05.08.2004

18 лет

Джевисон БЕННЕТТ

Коста-Рика

п

15.06.2004

18 лет

Билаль ЭЛЬ-ХАННУС

Марокко

п

10.05.2004

18 лет

Абдул ИСААКУ

Гана

н

08.03.2004

19 лет

АНТОНИУ СИЛВА

Португалия

з

30.10.2003

19 лет

Зено ДЕБАСТ

Бельгия

з

24.10.2003

19 лет

Джуд БЕЛЛИНГЕМ

Англия

п

29.06.2003

19 лет

Брэндон АГИЛЕРА

Коста-Рика

п

28.06.2003

19 лет

Хави СИМОНС

Нидерланды

п

21.04.2003

19 лет

Симон НГАПАНДУЭТНБУ

Камерун

в

12.04.2003

19 лет

Джамал МУСИАЛА

Германия

п

26.02.2003

19 лет

Ханнибал МЕЖБРИ

Тунис

п

21.01.2003
По теме:
Самая молодая команда на ЧМ-2022 – сборная Ганы
Самая возрастная команда на ЧМ-2022 – сборная Ирана
В заявки команд-участниц ЧМ-2022 попали 40 футболистов старше 35 лет
цифры и факты ЧМ-2022 по футболу Юссуфа Мукокко
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жертва пожизненного контракта. Прав ли Поворознюк, уволив Лавриненко
Футбол | 15 ноября 2022, 06:55 8
Жертва пожизненного контракта. Прав ли Поворознюк, уволив Лавриненко
Жертва пожизненного контракта. Прав ли Поворознюк, уволив Лавриненко

У президента «Ингульца» закончилось терпение…

Лучшего футболиста в истории Ирана приговорили к смертной казни
Футбол | 14 ноября 2022, 22:51 16
Лучшего футболиста в истории Ирана приговорили к смертной казни
Лучшего футболиста в истории Ирана приговорили к смертной казни

Дикая история вокруг Али Даеи

Все-таки в Челси? Роналду не перейдет в Баварию
Футбол | 15.11.2022, 13:28
Все-таки в Челси? Роналду не перейдет в Баварию
Все-таки в Челси? Роналду не перейдет в Баварию
Пошли на левый берег. Мэр Олешек сообщил об освобождении города
Война | 14.11.2022, 23:09
Пошли на левый берег. Мэр Олешек сообщил об освобождении города
Пошли на левый берег. Мэр Олешек сообщил об освобождении города
Лионель МЕССИ: «Лучший тренер мира? Без сомнения, Гвардиола»
Футбол | 15.11.2022, 16:07
Лионель МЕССИ: «Лучший тренер мира? Без сомнения, Гвардиола»
Лионель МЕССИ: «Лучший тренер мира? Без сомнения, Гвардиола»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В россии возмущены визитом Зеленского в Херсон
В россии возмущены визитом Зеленского в Херсон
14.11.2022, 16:32 11
Война
Источник: еще один топ-клуб включился в гонку за Мудриком
Источник: еще один топ-клуб включился в гонку за Мудриком
14.11.2022, 22:31 9
Футбол
Нервная, но важная победа. Украина обыграла Исландию в квалификации ЧМ
Нервная, но важная победа. Украина обыграла Исландию в квалификации ЧМ
14.11.2022, 18:10 13
Баскетбол
Турнирная таблица УПЛ. В 13-м туре все фавориты потеряли очки
Турнирная таблица УПЛ. В 13-м туре все фавориты потеряли очки
14.11.2022, 17:08 9
Футбол
4 гола засчитали, 2 – нет. Заря и Шахтер сыграли вничью при отсутствии VAR
4 гола засчитали, 2 – нет. Заря и Шахтер сыграли вничью при отсутствии VAR
13.11.2022, 16:54 73
Футбол
Сенсация? Надаль проиграл стартовый матч на Итоговом турнире АТР
Сенсация? Надаль проиграл стартовый матч на Итоговом турнире АТР
13.11.2022, 23:50 6
Теннис
Каковы шансы Украины? Турнирная таблица квалификации ЧМ-2023 по баскетболу
Каковы шансы Украины? Турнирная таблица квалификации ЧМ-2023 по баскетболу
15.11.2022, 06:23 7
Баскетбол
ФОТО. Ярмоленко вернулся в Украину
ФОТО. Ярмоленко вернулся в Украину
15.11.2022, 11:55 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности