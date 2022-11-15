Немец Юссуфа Мукокко станет самым молодым игроком чемпионата мира

Самым юным из них оказался 18-летний нападающий сборной Германии Юссуфа Мукоко.

В других амплуа списки наиболее молодых игроков возглавили 18-летний полузащитник испанцев Гави, 19-летний защитник португальцев Антониу Силва и его ровесник камерунский голкипер Симон Нгапандуэтнбу.

Наибольшее количество «юнцов» числится в рядах сборных Ганы, Германии, Испании, Коста-Рики и США – по 2.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые молодые участники ЧМ-2022