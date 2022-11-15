Немец Юссуфа Мукокко станет самым молодым игроком чемпионата мира
В заявки команд-участниц ЧМ-2022 попали 18 футболистов моложе 20 лет
Самым юным из них оказался 18-летний нападающий сборной Германии Юссуфа Мукоко.
В других амплуа списки наиболее молодых игроков возглавили 18-летний полузащитник испанцев Гави, 19-летний защитник португальцев Антониу Силва и его ровесник камерунский голкипер Симон Нгапандуэтнбу.
Наибольшее количество «юнцов» числится в рядах сборных Ганы, Германии, Испании, Коста-Рики и США – по 2.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые молодые участники ЧМ-2022
|
Возраст
|
Игрок
|
Сборная
|
А
|
Дата
|
|
|
|
|
рождения
|
18 лет
|
Юссуфа МУКОКО
|
Германия
|
н
|
20.11.2004
|
18 лет
|
Гаранг КУОЛ
|
Австралия
|
н
|
15.09.2004
|
18 лет
|
ГАВИ
|
Испания
|
п
|
05.08.2004
|
18 лет
|
Джевисон БЕННЕТТ
|
Коста-Рика
|
п
|
15.06.2004
|
18 лет
|
Билаль ЭЛЬ-ХАННУС
|
Марокко
|
п
|
10.05.2004
|
18 лет
|
Абдул ИСААКУ
|
Гана
|
н
|
08.03.2004
|
19 лет
|
АНТОНИУ СИЛВА
|
Португалия
|
з
|
30.10.2003
|
19 лет
|
Зено ДЕБАСТ
|
Бельгия
|
з
|
24.10.2003
|
19 лет
|
Джуд БЕЛЛИНГЕМ
|
Англия
|
п
|
29.06.2003
|
19 лет
|
Брэндон АГИЛЕРА
|
Коста-Рика
|
п
|
28.06.2003
|
19 лет
|
Хави СИМОНС
|
Нидерланды
|
п
|
21.04.2003
|
19 лет
|
Симон НГАПАНДУЭТНБУ
|
Камерун
|
в
|
12.04.2003
|
19 лет
|
Джамал МУСИАЛА
|
Германия
|
п
|
26.02.2003
|
19 лет
|
Ханнибал МЕЖБРИ
|
Тунис
|
п
|
21.01.2003
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