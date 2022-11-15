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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Бартулович – и.о. главного тренер Ингульца
Украина. Премьер лига
15 ноября 2022, 15:45 |
226
0

ОФИЦИАЛЬНО. Бартулович – и.о. главного тренер Ингульца

Команда из Петрово получила нового наставника

15 ноября 2022, 15:45 |
226
0
ОФИЦИАЛЬНО. Бартулович – и.о. главного тренер Ингульца
ФК Ингулец. Младен Бартулович

Исполняющим обязанности главного тренер «Ингульца» из Петрово стал Младен Бартулович.

Пресс-служба «казаков» сообщает, что команда под руководством 36-летнего специалиста уже провела первую тренировку.

Напомним, предыдущий наставник «Ингульца» Сергей Лавриненко был уволен с занимаемой должности после поражения в матче 13-го тура чемпионата Украины от «Металлиста 1925» – 1:2. Бартулович ранее входил в тренерский штаб Лавриненко.

«Ингулец» в таблице УПЛ занимает 16 место с 7 очками после 11 матчей. 17 ноября команда из Петрово сыграет с «Динамо».

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Источник ФК Ингулец
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