ОФИЦИАЛЬНО. Бартулович – и.о. главного тренер Ингульца

Исполняющим обязанности главного тренер «Ингульца» из Петрово стал Младен Бартулович.

Пресс-служба «казаков» сообщает, что команда под руководством 36-летнего специалиста уже провела первую тренировку.

Напомним, предыдущий наставник «Ингульца» Сергей Лавриненко был уволен с занимаемой должности после поражения в матче 13-го тура чемпионата Украины от «Металлиста 1925» – 1:2. Бартулович ранее входил в тренерский штаб Лавриненко.

«Ингулец» в таблице УПЛ занимает 16 место с 7 очками после 11 матчей. 17 ноября команда из Петрово сыграет с «Динамо».