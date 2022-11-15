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Сборная УКРАИНЫ
15 ноября 2022, 11:55 | Обновлено 15 ноября 2022, 11:57
3098
3

ФОТО. Ярмоленко вернулся в Украину

Вингер сборной Украины опубликовал фото в своем Instagram

15 ноября 2022, 11:55 | Обновлено 15 ноября 2022, 11:57
3098
3
ФОТО. Ярмоленко вернулся в Украину
УАФ. Андрей Ярмоленко

Полузащитник сборной Украины и эмиратского «Аль-Айна» Андрей Ярмоленко вернулся в Украину.

Во время паузы в национальных чемпионатах из-за проведения чемпионата мира в Катаре с 20 ноября по 18 декабря, Андрей решил вернуться в родные уголки и посетил Черниговскую область. Игрок опубликовал фото, на котором он стоит под стелой с надписью «Черниговский район».

«Наконец-то я дома», – подписал фото Андрей Ярмоленко в своем Instagram.

Ранее Ярмоленко провел матч за «Аль-Айн» в чемпионата ОАЭ и вместе с командой вырвал ничью у конкурента.

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фото Андрей Ярмоленко Instagram
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Источник Instagram
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Alex Suz
Ярмоленко надо во 2ю лигу на стажировку.  
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-1
Александр Чернов
Лучшего уж Ярмолу выбрать председателем НОК но никак уж не тупого Шеву
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-1
виталий жалыбин
ну и все невыпускать пока пол зарплаты неотдаст на ВСУ))
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-1
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