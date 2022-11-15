ФОТО. Ярмоленко вернулся в Украину

Полузащитник сборной Украины и эмиратского «Аль-Айна» Андрей Ярмоленко вернулся в Украину.

Во время паузы в национальных чемпионатах из-за проведения чемпионата мира в Катаре с 20 ноября по 18 декабря, Андрей решил вернуться в родные уголки и посетил Черниговскую область. Игрок опубликовал фото, на котором он стоит под стелой с надписью «Черниговский район».

«Наконец-то я дома», – подписал фото Андрей Ярмоленко в своем Instagram.

Ранее Ярмоленко провел матч за «Аль-Айн» в чемпионата ОАЭ и вместе с командой вырвал ничью у конкурента.