Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Рейтинг WTA. Катерина Байндл приблизилась к первой сотне
WTA
14 ноября 2022, 12:22 | Обновлено 14 ноября 2022, 12:42
223
0

Рейтинг WTA. Катерина Байндл приблизилась к первой сотне

Александра Олейникова продолжает прогрессировать

14 ноября 2022, 12:22 | Обновлено 14 ноября 2022, 12:42
223
0
Рейтинг WTA. Катерина Байндл приблизилась к первой сотне
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Байндл

Женщины на прошлой неделе определили команду-победительницу в Кубке Билли Джин Кинг, но этот турнир не приносил очки в рейтинг WTA. Параллельно проходили зачетные соревнования под эгидой ITF и грунтовый турнир WTA 125 в Чили.

На соревнованиях в Колине победила египтянка Майяр Шериф, это позволило ей вернуться в первую полусотню (№50). К слову это самое высокорейтинговое изменение в новой редакции.

Топ-10 рейтинга WTA

Шериф в финале обыграла украинку Катерину Байндл. Но даже этого выступления украинке хватило, чтобы подняться на 25 позиций. Кстати, титула бы хватило для возвращения в первую сотню. У остальных украинок изменения небольшие, разве что можно отметить +47 позиций у Александры Олейниковой и падение Дарьи Лопатецкой. В первой сотне у нас всего две теннисистки, но еще четверо – на подступах.

Украинки в рейтинге WTA


Людмила Киченок сохраняет девятую строчку в парном рейтинге.

Топ-10 парного рейтинга WTA

По теме:
Поборолась с первой сеяной. Байндл проиграла в финале турнира в Чили
Байндл пробилась в финал турнира в Чили, обыграв вторую сеяную
Япония – Украина – 1:3. Аояма и Сибахара напоследок порадовали зрителей
рейтинг WTA Катерина Байндл (Козлова) Ангелина Калинина Даяна Ястремская Катарина Завацкая Марта Костюк Дарья Снигур Ига Свёнтек Майяр Шериф
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кто сыграет на чемпионате мира 2022? Официальные заявки всех сборных
Футбол | 14 ноября 2022, 03:00 0
Кто сыграет на чемпионате мира 2022? Официальные заявки всех сборных
Кто сыграет на чемпионате мира 2022? Официальные заявки всех сборных

Sport.ua собрал все заявочные списки в одном месте

Турнирная таблица УПЛ. 13 ноября в 13-м туре все фавориты потеряли очки
Футбол | 13 ноября 2022, 18:50 4
Турнирная таблица УПЛ. 13 ноября в 13-м туре все фавориты потеряли очки
Турнирная таблица УПЛ. 13 ноября в 13-м туре все фавориты потеряли очки

«Днепр-1» опережает «Шахтер» на 5 очков, но у «горняков» один матч в запасе

Сенсация? Надаль проиграл стартовый матч на Итоговом турнире АТР
Теннис | 13.11.2022, 23:50
Сенсация? Надаль проиграл стартовый матч на Итоговом турнире АТР
Сенсация? Надаль проиграл стартовый матч на Итоговом турнире АТР
Пять команд гарантировали себе выход в чемпионский раунд Первой лиги
Футбол | 13.11.2022, 22:05
Пять команд гарантировали себе выход в чемпионский раунд Первой лиги
Пять команд гарантировали себе выход в чемпионский раунд Первой лиги
Захватывающий проект Паулу Фонсеки в Лилле
Футбол | 14.11.2022, 09:38
Захватывающий проект Паулу Фонсеки в Лилле
Захватывающий проект Паулу Фонсеки в Лилле
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Контракт заканчивается. Гвардиола рассказал о своей ситуации в Ман Сити
Контракт заканчивается. Гвардиола рассказал о своей ситуации в Ман Сити
12.11.2022, 19:51
Футбол
Лионель МЕССИ: «Гвардиола причинил много вреда футболу»
Лионель МЕССИ: «Гвардиола причинил много вреда футболу»
13.11.2022, 10:25 1
Футбол
ВСУ рассказали, куда оккупанты перекинут войска из-под Херсона
ВСУ рассказали, куда оккупанты перекинут войска из-под Херсона
12.11.2022, 19:18
Война
Евро-2022 по гандболу среди женщин: расписание и результаты
Евро-2022 по гандболу среди женщин: расписание и результаты
13.11.2022, 01:59
Другие виды
Алекс Перейра нокаутировал Адесанью в пятом раунде и завоевал пояс UFC
Алекс Перейра нокаутировал Адесанью в пятом раунде и завоевал пояс UFC
13.11.2022, 08:00
MMA
Арсенал закрыл трансфер Мудрика за 65+10 миллионов евро – источник
Арсенал закрыл трансфер Мудрика за 65+10 миллионов евро – источник
13.11.2022, 12:43 66
Футбол
Сборная Украины узнала следующих соперниц в Кубке Билли Джин Кинг
Сборная Украины узнала следующих соперниц в Кубке Билли Джин Кинг
13.11.2022, 15:11 4
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Лавриненко уволен с поста главного тренера Ингульца
ОФИЦИАЛЬНО. Лавриненко уволен с поста главного тренера Ингульца
13.11.2022, 19:23 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности