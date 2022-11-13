Где смотреть онлайн матча чемпионата Украины Металлист – Кривбасс
В Ужгороде на стадионе «Авангард» состоится поединок 13-го тура украинской Премьер-лиги
В понедельник, 14 ноября, пройдет матч 13-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Металлист» и «Кривбасс».
Игра пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард» и судить ее будет арбитр из Полтавы Андрей Коваленко. Начало встречи в 13:00.
«Металлист» – «Кривбасс». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины
Поединок можно посмотреть в прямом эфире на телеканале «УНИАН».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Металлист» – «Кривбасс», за которой следите здесь.
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