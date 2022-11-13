В понедельник, 14 ноября, пройдет матч 13-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Металлист» и «Кривбасс».

Игра пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард» и судить ее будет арбитр из Полтавы Андрей Коваленко. Начало встречи в 13:00.

«Металлист» – «Кривбасс». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Поединок можно посмотреть в прямом эфире на телеканале «УНИАН».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Металлист» – «Кривбасс», за которой следите здесь.