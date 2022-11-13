ОФЦИИАЛЬНО. Лавриненко уволен с поста главного тренера Ингульца

Наставник «Ингульца» Сергей Лавриненко уволен после матча 13-го тура УПЛ против «Металлиста 1925» (1:2).

Исполнять обязанности наставника будет Младен Бартулович, ранее работавший ассистентом главного тренера.



Президент клуба «Ингулец» Александр Поворознюк после проигранной встречи пояснил свое решение так:

«Хочу выразить искренние слова благодарности за многолетний труд и значительный вклад в развитие ФК Ингулец Сергею Лавриненко. Я ценю и уважаю его как профессионала и просто замечательного человека. Благодарю его за отдачу и старание. Но футбол – это всегда эмоции и терпение! Но терпение когда-то кончается. Я думаю, не только у меня, но и у всех болельщиков клуба.

Поэтому я принял решение – попрощаться с Сергеем Лавриненко и дать возможность проявить себя новым, перспективным людям. Все следующие игры футболистов будет тренировать и.о. тренера Младена Бартуловича. Все детали сообщу в ближайшее время. Футбол должен быть отдушиной для нас в такие сложные времена, поэтому будем работать на Победу».