Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Турнирная таблица УПЛ. 13 ноября в 13-м туре все фавориты потеряли очки
Украина. Премьер лига
13 ноября 2022, 18:50 | Обновлено 13 ноября 2022, 18:59
2356
0

Турнирная таблица УПЛ. 13 ноября в 13-м туре все фавориты потеряли очки

«Днепр-1» опережает «Шахтер» на 5 очков, но у «горняков» один матч в запасе

13 ноября 2022, 18:50 | Обновлено 13 ноября 2022, 18:59
2356
0
Турнирная таблица УПЛ. 13 ноября в 13-м туре все фавориты потеряли очки
УПЛ

13 и 14 ноября проходит 13-й тур Украинской Премьер-лиги.

В воскресенье сыграно 5 матчей, и все фавориты УПЛ потеряли в них очки.

«Днепр-1» сыграл вничью с «Ворсклой» (1:1), «Шахтер» не сумел обыграть «Зарю» (2:2), а «Динамо» разошлось миром с «Колосом» (0:0).

Лидером УПЛ остается «Днепр-1», который опережает «Шахтер» на 5 очков, но у «горняков» один матч в запасе.

На дне турнирной таблицы находятся «Ингулец» (7 очков) и «Черноморец» (6 баллов).

🏆 УПЛ. 13-й тур

13 ноября

  • 🔹 13:00 Ворскла – Днепр-1 – 1:1
  • 🔹 13:00 Александрия – Верес – 3:2
  • 🔹 15:00 Динамо – Колос – 0:0
  • 🔹 15:00 Металлист 1925 – Ингулец – 2:1
  • 🔹 15:00 Шахтер – Заря – 2:2

14 ноября

  • 🔹 13:00 Металлист – Кривбасс
  • 🔹 14:00 Черноморец – Львов
  • 🔹 15:00 Рух – Минай

Турнирная таблица

По теме:
ОФЦИИАЛЬНО. Лавриненко уволен с поста главного тренера Ингульца
Ярослав ВИШНЯК: «Игроки Колоса немного растерялись после удаления у Динамо»
ЙОВИЧЕВИЧ: «Это два чистых гола. Судейский комитет должен сделать выводы»
Динамо Киев Львов чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Черноморец Одесса Заря Луганск Верес Ровно Металлист Харьков Александрия Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Ингулец Минай Металлист 1925 выбор редакции Днепр-1 Колос Ковалевка Рух Львов статистические расклады
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

4 гола засчитали, 2 – нет. Заря и Шахтер сыграли вничью при отсутствии VAR
Футбол | 13 ноября 2022, 16:54 35
4 гола засчитали, 2 – нет. Заря и Шахтер сыграли вничью при отсутствии VAR
4 гола засчитали, 2 – нет. Заря и Шахтер сыграли вничью при отсутствии VAR

Судейская бригада Катерины Монзуль отличилась со знаком «минус»

Динамо – Колос. Стартовые составы команд
Футбол | 13 ноября 2022, 14:41 6
Динамо – Колос. Стартовые составы команд
Динамо – Колос. Стартовые составы команд

Тренеры определились с составами на матч 13-го тура УПЛ

Аль-Айн Реброва с Ярмоленко вырвал ничью у звездного конкурента в ОАЭ
Футбол | 12.11.2022, 20:10
Аль-Айн Реброва с Ярмоленко вырвал ничью у звездного конкурента в ОАЭ
Аль-Айн Реброва с Ярмоленко вырвал ничью у звездного конкурента в ОАЭ
Кто сыграет на чемпионате мира 2022? Официальные заявки всех сборных
Футбол | 13.11.2022, 14:30
Кто сыграет на чемпионате мира 2022? Официальные заявки всех сборных
Кто сыграет на чемпионате мира 2022? Официальные заявки всех сборных
Динамо Киев – Колос – 0:0. С удалением Попова. Видеообзор матча
Футбол | 13.11.2022, 17:55
Динамо Киев – Колос – 0:0. С удалением Попова. Видеообзор матча
Динамо Киев – Колос – 0:0. С удалением Попова. Видеообзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Япония – Украина – 0:3. Жирная точка от Костюк. Марта разгромила Учидзиму
Япония – Украина – 0:3. Жирная точка от Костюк. Марта разгромила Учидзиму
12.11.2022, 07:15 6
Теннис
Подать таблетки? Эрдоган заявил, что Запад нападает на россию
Подать таблетки? Эрдоган заявил, что Запад нападает на россию
12.11.2022, 18:12 11
Война
Луческу готов уйти, победа теннисисток, травма Миколенко, бред Эрдогана
Луческу готов уйти, победа теннисисток, травма Миколенко, бред Эрдогана
13.11.2022, 06:00
Другие виды
ФОТО. Виталий Миколенко получил травму в матче АПЛ
ФОТО. Виталий Миколенко получил травму в матче АПЛ
12.11.2022, 18:02 4
Футбол
Стало известно, почему Серхио Рамос не едет на ЧМ-2022
Стало известно, почему Серхио Рамос не едет на ЧМ-2022
12.11.2022, 15:21
Футбол
Алекс Перейра нокаутировал Адесанью в пятом раунде и завоевал пояс UFC
Алекс Перейра нокаутировал Адесанью в пятом раунде и завоевал пояс UFC
13.11.2022, 08:00
MMA
Тренер Чернигова: «Такого бардака за 30 лет в футболе не видел»
Тренер Чернигова: «Такого бардака за 30 лет в футболе не видел»
13.11.2022, 05:42 1
Футбол
Ройс выступил с заявлением после непопадания в заявку Германии на ЧМ-2022
Ройс выступил с заявлением после непопадания в заявку Германии на ЧМ-2022
11.11.2022, 16:15 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности