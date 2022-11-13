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Чемпионат Украины
Металлист 1925
25 0 : 1
Ингулец
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Украина. Премьер лига
13 ноября 2022, 14:58 | Обновлено 13 ноября 2022, 15:26
492
0

Металлист 1925 – Ингулец – 0:0. Текстовая трансляция матча. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 13-го тура Украинской Премьер-лиги

13 ноября 2022, 14:58 | Обновлено 13 ноября 2022, 15:26
492
0
Металлист 1925 – Ингулец – 0:0. Текстовая трансляция матча. LIVE
ФК Металлист 1925

В воскресенье, 13 ноября, состоится поединок 13-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят харьковский «Металлист 1925» и «Ингулец». Матч пройдет в Киеве, на поле НСК «Олимпийский», начало – в 15:00 по киевскому времени.

В турнирной таблице чемпионата Украины «Металлист 1925» занимает 11 место, имея в активе 11 очков после 11 матчей. Команда Эдмара и Олега Голодюка никак не может выиграть в шести последних матчах – 3 ничьи, 3 поражения. В последний раз «1925-е» побеждали 30 октября, когда со счетом 2:0 обыграли «Колос».

У «Ингульца» 15 позиция в таблице Украинской Премьер-лиги. Подопечные Сергея Лавриненко имеют 7 очков после 10 встреч. В своем последнем матче они со счетом 1:0 обыграли «Зарю». До этого команда из Петрово не могла выиграть в 9 поединках со старта сезона в УПЛ.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Металлист 1925» – «Ингулец», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Источник Sport.ua
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