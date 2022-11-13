В воскресенье, 13 ноября, состоится поединок 13-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят харьковский «Металлист 1925» и «Ингулец». Матч пройдет в Киеве, на поле НСК «Олимпийский», начало – в 15:00 по киевскому времени.

В турнирной таблице чемпионата Украины «Металлист 1925» занимает 11 место, имея в активе 11 очков после 11 матчей. Команда Эдмара и Олега Голодюка никак не может выиграть в шести последних матчах – 3 ничьи, 3 поражения. В последний раз «1925-е» побеждали 30 октября, когда со счетом 2:0 обыграли «Колос».

У «Ингульца» 15 позиция в таблице Украинской Премьер-лиги. Подопечные Сергея Лавриненко имеют 7 очков после 10 встреч. В своем последнем матче они со счетом 1:0 обыграли «Зарю». До этого команда из Петрово не могла выиграть в 9 поединках со старта сезона в УПЛ.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Металлист 1925» – «Ингулец», за которой можно следить в украинской версии сайта.