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Украина. Премьер лига
12 ноября 2022, 09:00 | Обновлено 12 ноября 2022, 09:05
1076
0

Львов подписал бывшего лидера Карпат

Сергей Симинин вернулся в УПЛ

12 ноября 2022, 09:00 | Обновлено 12 ноября 2022, 09:05
1076
0
Львов подписал бывшего лидера Карпат
ФК Карпаты Львов. Сергей Симинин

ПФК «Львов» внес в свою официальную заявку на чемпионат УПЛ опытного защитника Сергея Симинина.

35-летний футболист будет выступать за команду Олега Дулуба под 30-м номером.

В прошлом сезоне Симинин являлся одним из лидеров «Карпат» и помог львовской команде выйти в Первую лигу.

Большую часть карьеры Симинин провел в луцкой «Волыни». Также он защищал цвета «Вереса», «Александрии», «Зари», «Гелиоса» и «Карпат». Всего в УПЛ провел 191 матч, в которых забил 3 гола и сделал 4 ассиста.

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Источник УПЛ
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