Львов подписал бывшего лидера Карпат

ПФК «Львов» внес в свою официальную заявку на чемпионат УПЛ опытного защитника Сергея Симинина.

35-летний футболист будет выступать за команду Олега Дулуба под 30-м номером.

В прошлом сезоне Симинин являлся одним из лидеров «Карпат» и помог львовской команде выйти в Первую лигу.

Большую часть карьеры Симинин провел в луцкой «Волыни». Также он защищал цвета «Вереса», «Александрии», «Зари», «Гелиоса» и «Карпат». Всего в УПЛ провел 191 матч, в которых забил 3 гола и сделал 4 ассиста.