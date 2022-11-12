Украина. Премьер лига12 ноября 2022, 09:00 | Обновлено 12 ноября 2022, 09:05
1076
0
Львов подписал бывшего лидера Карпат
Сергей Симинин вернулся в УПЛ
12 ноября 2022, 09:00 | Обновлено 12 ноября 2022, 09:05
1076
0
ПФК «Львов» внес в свою официальную заявку на чемпионат УПЛ опытного защитника Сергея Симинина.
35-летний футболист будет выступать за команду Олега Дулуба под 30-м номером.
В прошлом сезоне Симинин являлся одним из лидеров «Карпат» и помог львовской команде выйти в Первую лигу.
Большую часть карьеры Симинин провел в луцкой «Волыни». Также он защищал цвета «Вереса», «Александрии», «Зари», «Гелиоса» и «Карпат». Всего в УПЛ провел 191 матч, в которых забил 3 гола и сделал 4 ассиста.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 11 ноября 2022, 13:45 1
Встреча начнется в 15:00
Футбол | 11 ноября 2022, 16:15 0
Немецкий полузащитник объяснился
Теннис | 12.11.2022, 07:15
Футбол | 11.11.2022, 18:13
Футбол | 12.11.2022, 01:25
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
10.11.2022, 21:49 12
10.11.2022, 20:18 3
10.11.2022, 17:12 3
11.11.2022, 07:12
11.11.2022, 17:18 5
11.11.2022, 12:23 13
11.11.2022, 16:59 2
11.11.2022, 07:00 5