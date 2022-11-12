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Украина. Первая лига12 ноября 2022, 02:10 | Обновлено 12 ноября 2022, 02:11
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Нива Тернополь – Мариуполь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 12 ноября в 12:00 видеотрансляцию матча 12-го тура Первой лиги
12 ноября 2022, 02:10 | Обновлено 12 ноября 2022, 02:11
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В субботу, 12 ноября, состоится матч 12-го тура группы А Первой лиги Украины, в котором «Нива» из Тернополя примет «Мариуполь». Стартовый свисток в матче прозвучит в 12:00 по Киеву.
Турнирное положение в Первой лиге. Группа А
12:00. Нива Тернополь – Мариуполь
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