В субботу, 12 ноября, состоится матч 12-го тура группы А Первой лиги Украины, в котором «Нива» из Тернополя примет «Мариуполь». Стартовый свисток в матче прозвучит в 12:00 по Киеву.

Турнирное положение в Первой лиге. Группа А

12:00. Нива Тернополь – Мариуполь