Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матча чемпионата Украины Металлист 1925 – Ингулец
Украина. Премьер лига
12 ноября 2022, 21:10 | Обновлено 12 ноября 2022, 21:11
134
0

Где смотреть онлайн матча чемпионата Украины Металлист 1925 – Ингулец

В Киеве на НСК «Олимпийский» пройдет поединок 13-го тура украинской Премьер-лиги

12 ноября 2022, 21:10 | Обновлено 12 ноября 2022, 21:11
134
0
Где смотреть онлайн матча чемпионата Украины Металлист 1925 – Ингулец
ФК Металлист 1925

В воскресенье, 13 ноября, состоится матч 13-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Металлист 1925» и «Ингулец».

Игра пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский» и судить ее будет арбитр из Киева Владимир Новохатний. Начало встречи в 15:00.

«Металлист 1925» – «Ингулец». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Поединок можно посмотреть в прямом эфире на телеканале «Setanta Sports».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Металлист 1925» – «Ингулец», за которой следите здесь.

Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet
Сделать ставку Зробити ставку
FanSport
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Шахтер – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Александрия – Верес. Текстовая трансляция матча
Где смотреть онлайн матча чемпионата Украины Шахтер – Заря
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Ингулец Металлист 1925 - Ингулец где смотреть
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ман Сити - Брентфорд - 1:2. Сенсационная победа гостей. Видео голов и обзор
Футбол | 12 ноября 2022, 18:28 3
Ман Сити - Брентфорд - 1:2. Сенсационная победа гостей. Видео голов и обзор
Ман Сити - Брентфорд - 1:2. Сенсационная победа гостей. Видео голов и обзор

Второе поражение команды в сезоне АПЛ

Манчестер Сити проиграл в матче АПЛ, пропустив на 98-й минуте
Футбол | 12 ноября 2022, 16:33 13
Манчестер Сити проиграл в матче АПЛ, пропустив на 98-й минуте
Манчестер Сити проиграл в матче АПЛ, пропустив на 98-й минуте

Команда Хосепа Гвардиолы не сумела уйти на перерыв в хорошем настроении

Шансы еще есть. Турнирная таблица отбора к ЧМ-2023 по баскетболу
Баскетбол | 12.11.2022, 00:23
Шансы еще есть. Турнирная таблица отбора к ЧМ-2023 по баскетболу
Шансы еще есть. Турнирная таблица отбора к ЧМ-2023 по баскетболу
Уэйн РУНИ: «Вещи, которые делал Роналду, неприемлемы для Манчестер Юнайтед»
Футбол | 11.11.2022, 22:39
Уэйн РУНИ: «Вещи, которые делал Роналду, неприемлемы для Манчестер Юнайтед»
Уэйн РУНИ: «Вещи, которые делал Роналду, неприемлемы для Манчестер Юнайтед»
Наполи уходит на перерыв лидером. У команды 13 побед и 37 забитых голов
Футбол | 12.11.2022, 17:57
Наполи уходит на перерыв лидером. У команды 13 побед и 37 забитых голов
Наполи уходит на перерыв лидером. У команды 13 побед и 37 забитых голов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Япония – Украина – 0:3. Жирная точка от Костюк. Марта разгромила Учидзиму
Япония – Украина – 0:3. Жирная точка от Костюк. Марта разгромила Учидзиму
12.11.2022, 07:15 6
Теннис
ФОТО. В Херсоне развернули флаги Украины, люди встречают ВСУ
ФОТО. В Херсоне развернули флаги Украины, люди встречают ВСУ
11.11.2022, 15:30 14
Война
ФОТО. Рашисты при отступлении из Херсона взорвали Антоновский мост
ФОТО. Рашисты при отступлении из Херсона взорвали Антоновский мост
11.11.2022, 10:58 1
Война
Ройс выступил с заявлением после непопадания в заявку Германии на ЧМ-2022
Ройс выступил с заявлением после непопадания в заявку Германии на ЧМ-2022
11.11.2022, 16:15 1
Футбол
Изменено время начала матча 13-го тура УПЛ Динамо – Колос
Изменено время начала матча 13-го тура УПЛ Динамо – Колос
11.11.2022, 13:45 1
Футбол
Япония – Украина – 0:2. Завацкая в двух сетах переиграла Учидзиму
Япония – Украина – 0:2. Завацкая в двух сетах переиграла Учидзиму
11.11.2022, 12:23 13
Теннис
Брайтон интересуется тремя футболистами Шахтера
Брайтон интересуется тремя футболистами Шахтера
11.11.2022, 20:08 1
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 сохранил отрыв от Шахтера, Динамо – в топ-5
Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 сохранил отрыв от Шахтера, Динамо – в топ-5
10.11.2022, 20:30 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности