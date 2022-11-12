В воскресенье, 13 ноября, состоится матч 13-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Металлист 1925» и «Ингулец».

Игра пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский» и судить ее будет арбитр из Киева Владимир Новохатний. Начало встречи в 15:00.

«Металлист 1925» – «Ингулец». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Поединок можно посмотреть в прямом эфире на телеканале «Setanta Sports».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Металлист 1925» – «Ингулец», за которой следите здесь.