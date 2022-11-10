С 17-летним форвардом в составе. Заявка сборной Германии по ЧМ-2022

Стала известна заявка сборной Германии по чемпионат мира по футболу. Наставник Ханс-Дитер Флик выбрал 26 футболистов, в том числе дал шанс 17-летнему форварду «Боруссии» Дортмунд Юссуфе Мукоко.

Вратари: Нойер (Бавария), тер Штеген (Барселона), Трапп (Айнтрахт Франкфурт).

Защитники: Гинтер (Фрайбург), Гюнтер (Фрайбург), Керер (Вест Хэм), Клостерманн (Лейпциг), Раум (Лейпциг), Белла-Кочал (Саутгемптон), Рюдигер (Реал), Шлоттербек (Боруссия Д), Зюле (Боруссия Д).

Хавбеки: Брандт (Боруссия Д), Горецка (Бавария), Гнабри (Бавария), Киммих (Бавария), Мюллер (Бавария), Мусиала (Бавария), Сане (Бавария), Гетце (Айнтрахт Франкфурт), Гюндоган (Манчестер Сити), Хаверц (Челси), Хофманн (Боруссия М).

Форварды: Мукоко (Боруссия Д), Адейеми (Боруссия Д), Фюллькруг (Вердер).

Перед стартом турнира стало известно о травмах Марко Ройса и Тимо Вернера.

Сборная Германии сыграет в группе против Испании, Японии и Коста-Рики.