В четверг, 10 ноября, состоится поединок 12-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят две львовские команды – «Львов» и «Рух». Матч пройдет во Львове, на поле стадиона «СКИФ», начало – в 13:00 по киевскому времени.

В турнирной таблице чемпионата Украины «Львов» занимает 5 место, имея в активе 6 очков. Команда Олега Дулуба в шести последних матчах обходится без побед – 2 ничьи и 4 поражения. В последний раз «Львов» побеждал в УПЛ 25 сентября, когда со счетом 1:0 обыграл на выезде «Минай».

У «Руха» 10 позиция в таблице Украинской Премьер-лиги. Подопечные Леонида Кучука имеют 11 очков после 10 встреч (4 победы, 3 ничьи, 4 поражения). В трех последних играх «Рух» обошелся без неудач. Он 19 октября обыграл 1:0 «Ворсклу», затем сыграл вничью 1:1 с «Металлистом 1925» и переиграл со счетом 2:1 «Кривбасс».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Львов» – «Рух», за которой можно следить в украинской версии сайта.