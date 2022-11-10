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  4. Кубок Билли Джин Кинг. Состоялась жеребьевка матча Украина – Япония
WTA
10 ноября 2022, 10:05 |
387
0

Кубок Билли Джин Кинг. Состоялась жеребьевка матча Украина – Япония

Матч между Мартой Костюк и Мисаки Дои откроет противостояние

10 ноября 2022, 10:05 |
387
0
Кубок Билли Джин Кинг. Состоялась жеребьевка матча Украина – Япония
ФТУ

Состоялась жеребьевка матча плей-офф Кубка Били Джин Кинг между сборными Украины и Японии.

Противостояние начнется встречей между Мартой Костюк и Мисаки Дои. Далее на корт должны выйти Катарина Завацкая и Моюка Учидзима.

В субботу Костюк сыграет против Учидзимы, Завацкая будет бороться с Дои.

На парный разряд от Украины заявлены Костюк и Людмила Киченок, а от Японии – Сюко Аояма и Ена Сибахара.

Отметим, что противостояние между сборными начнется уже завтра, 11 ноября.

Ранее Марта Костюк, Людмила Киченок и Катарина Завацкая прогулялись по улицам Токио.

ФОТО: Арата Ямаока TENNIS Club

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Кубок Билли Джин Кинг Марта Костюк Катарина Завацкая Людмила Киченок женская сборная Украины по теннису женская сборная Японии по теннису Мисаки Дои Моюка Учидзима Сюко Аояма Ена Сибахара
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Источник Федерация тенниса Украины
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