Кубок Билли Джин Кинг. Состоялась жеребьевка матча Украина – Япония

Состоялась жеребьевка матча плей-офф Кубка Били Джин Кинг между сборными Украины и Японии.

Противостояние начнется встречей между Мартой Костюк и Мисаки Дои. Далее на корт должны выйти Катарина Завацкая и Моюка Учидзима.



В субботу Костюк сыграет против Учидзимы, Завацкая будет бороться с Дои.



На парный разряд от Украины заявлены Костюк и Людмила Киченок, а от Японии – Сюко Аояма и Ена Сибахара.

Отметим, что противостояние между сборными начнется уже завтра, 11 ноября.

Ранее Марта Костюк, Людмила Киченок и Катарина Завацкая прогулялись по улицам Токио.

ФОТО: Арата Ямаока TENNIS Club