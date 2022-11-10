Кубок Билли Джин Кинг. Состоялась жеребьевка матча Украина – Япония
Матч между Мартой Костюк и Мисаки Дои откроет противостояние
Состоялась жеребьевка матча плей-офф Кубка Били Джин Кинг между сборными Украины и Японии.
Противостояние начнется встречей между Мартой Костюк и Мисаки Дои. Далее на корт должны выйти Катарина Завацкая и Моюка Учидзима.
В субботу Костюк сыграет против Учидзимы, Завацкая будет бороться с Дои.
На парный разряд от Украины заявлены Костюк и Людмила Киченок, а от Японии – Сюко Аояма и Ена Сибахара.
Отметим, что противостояние между сборными начнется уже завтра, 11 ноября.
Ранее Марта Костюк, Людмила Киченок и Катарина Завацкая прогулялись по улицам Токио.
ФОТО: Арата Ямаока TENNIS Club
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