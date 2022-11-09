В четверг, 10 ноября, состоится матч 12-го тура украинской Премьер-лиги, в котором киевское «Динамо» сыграет против «Александрии».

Поединок пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского, стартовый свисток прозвучит в 15:00.

«Динамо» – «Александрия». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «2+2».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Динамо» – «Александрия».