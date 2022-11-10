Динамо Киев

В четверг, 10 ноября, состоится поединок 12-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят киевское «Динамо» и «Александрия». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Динамо» имени Валерия Лобановского, начало – в 15:00 по киевскому времени.

В турнирной таблице чемпионата Украины «Динамо» занимает 6 место. В 9 матчах команда Мирчи Луческу набрала 16 очков. В трех последних встречах она обходится без неудач. 16 октября киевляне проиграли 1:3 «Шахтеру». После этого они разошлись миром 1:1 с «Ворсклой» и добились двух побед: над «Кривбассом» (3:1) и «Черноморцем» (3:0).

«Александрия» в таблице УПЛ идет на 4 позиции, имея 20 пунктов после 9 матчей. На сегодня подопечные Юрия Гуры проиграли в последний раз 5 сентября, когда уступили 1:3 «Металлисту». Затем у александрийцев состоялись ничья 0:0 в игре с «Ворсклой», победы над «Черноморцем» (2:1), «Кривбассом» (2:0) и «Львовом» (2:0), ничья 2:2 во встрече с «Шахтером» и победа над «Колосом» (4:1).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Александрия», за которой можно следить в украинской версии сайта.