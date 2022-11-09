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Украина. Премьер лига
09 ноября 2022, 12:59 | Обновлено 09 ноября 2022, 13:09
1227
0

Кривбасс – Ворскла – 0:0. Текстовая трансляция матча. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 12-го тура Украинской Премьер-лиги

09 ноября 2022, 12:59 | Обновлено 09 ноября 2022, 13:09
1227
0
Кривбасс – Ворскла – 0:0. Текстовая трансляция матча. LIVE
ФК Кривбасс Кривой Рог

В среду, 9 ноября, состоится поединок 12-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сойдутся «Кривбасс» из Кривого Рога и полтавская «Ворскла». Матч пройдет во Львове, на поле стадиона «Украина», начало – в 13:00.

В турнирной таблице чемпионата Украины «Кривбасс» занимает 14 место. В 10 матчах команда Юрия Вернидуба набрала 6 очков. Свою первую и на данный момент единственную победу в этом сезоне «Кривбасс» добыл 24 октября, когда со счетом 2:1 обыграл «Ингулец». В семи матчах до этого криворожский коллектив имел 3 ничьи и 4 поражения. Уже после выигрыша у «Ингульца» количество неудач «Кривбасса» возросло на две игры: он поочередно проиграл «Динамо» (1:3) и «Руху» (1:2).

«Ворскла» в таблице УПЛ располагается на 9 позиции с 14 очками. В 14 матчах «бело-зеленые» одержали 4 победы, 2 раза сыграли вничью и потерпели 5 поражений. На данный момент полтавчане имеют актуальную серию из трех матчей без неудач. 23 октября они сыграли вничью 1:1 с «Динамо», затем дважды победили – «Минай» (2:0) и «Львов» (1:0).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Кривбасс» – «Ворскла», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Источник Sport.ua
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