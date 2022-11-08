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Чемпионат Украины
Металлист
08.11.2022 13:00 - : -
Металлист 1925
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Украина. Премьер лига
08 ноября 2022, 01:30 | Обновлено 08 ноября 2022, 01:40
13
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Металлист – Металлист 1925. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 12-го тура Украинской Премьер-лиги

08 ноября 2022, 01:30 | Обновлено 08 ноября 2022, 01:40
13
0
Металлист – Металлист 1925. Текстовая трансляция матча
ФК Металлист 1925

Во вторник, 8 ноября, состоится поединок 12-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся харьковские клубы «Металлист» и «Металлист 1925». Матч пройдет в Ужгороде, на поле стадиона «Авангард», начало – в 13:00.

В турнирной таблице чемпионата Украины клубы находятся на расстоянии в 4 очка. «Металлист» занимает 8 место, имея 14 пунктов после 10 матчей. У «Металлиста 1925» 10 пунктов и также после 10 встреч.

В настоящий момент у «Металлиста» имеется актуальная серия из трех матчей без побед – 1 ничья, 2 поражения. 15 октября он со счетом 3:2 обыграл «Ворсклу». Далее последовали поражение 0:1 в игре с «Днепром-1», ничья 1:1 в поединке со «Львовом» и вновь поражение в матче с «Зарей» (2:3).

У «Металлиста 1925» неприятная серия встреч длиннее – она состоит из пяти встреч без побед. В последний раз он побеждал 30 октября, когда обыграл «Колос» (2:0). После этого была ничья 2:2 со «Львовом», поражение 0:1 от «Миная», после которого во главе коллектива Валерия Кривенцова сменил Эдмар, а также ничья 1:1 в матче с «Рухом» и поражения от «Зари» (0:3) и «Вереса» (1:4).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Металлист» – «Металлист 1925», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Источник Sport.ua
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