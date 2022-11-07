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  4. Соперник для Шахтера. Жеребьевка стыковых матчей ЛЕ. Текстовая трансляция
Лига Европы
07 ноября 2022, 10:20 |
1566
5

Соперник для Шахтера. Жеребьевка стыковых матчей ЛЕ. Текстовая трансляция

7 ноября в Ньоне состоится жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы

07 ноября 2022, 10:20 |
1566
5
Соперник для Шахтера. Жеребьевка стыковых матчей ЛЕ. Текстовая трансляция
УЕФА

Жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы пройдет 7 ноября в штаб-квартире европейского футбольного союза в Ньоне. Церемония начнется в 14.00 по Киеву.

В жеребьевке примут участие 16 команд: восемь обладателей вторых мест на групповом этапе Лиги Европы УЕФА и восемь обладателей третьих мест на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА. Победители стыковых матчей присоединяются в 1/8 финала к победителям групп Лиги Европы.

В жеребьевке стыковых матчей примут участие 16 клубов: восемь клубов, которые заняли вторые места на групповом этапе Лиги Европы, будут сеяными; восемь клубов, которые заняли третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов, будут несеяными.

Сеяные
«Манчестер Юнайтед» (ENG)
«Митьюлланд» (DEN)
«Монако» (FRA)
«Нант» (FRA)
ПСВ (NED)
«Рома» (ITA)
«Ренн» (FRA)
«Унион» (GER)

Несеяные
«Аякс» (NED)
«Байер» (GER)
«Барселона» (ESP)
«Зальцбург» (AUT)
«Севилья» (ESP)
«Спортинг» (POR)
«Шахтер» (UKR)
«Ювентус» (ITA)

Наш сайт проведет текстовую трансляцию процедуры жеребьевки.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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Фанькин кот
Сильнейшая Лига Европы за всю историю розыгрышей, наверное. По именам так самая что ни на есть Лига Чемпионов. И наш Шахтёр тоже среди сильнейших, и это радует!
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+2
Андрій Гусак
По ходу несіяні сильніші за сіяні
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+2
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zzg77
Хіба що Рене, Юніон, Нант більш-менш, а МанЮ, Рома та ПСВ найгірше.
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0
Фанькин кот
Фань, а Фань? А где твоя любимая Динамка из кипрской оффшорный юрисдикции сегодня "жеребится"? Слышал там одного игрока Забавного за кучу жёлтых и одну красную топ-игрочилой признали? Типо за огроменное влияние на командную игру. Канеш, если этого Забавного нафик с поля удаляют, то таки да, влияние на игру команды большущее
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-3
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