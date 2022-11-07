Тараса Качараба помог Славии выиграть 4-й матч подряд в чемпионате Чехии

Украинский защитник Тарас Качараба помог «Славии» обыграть «Баник» Острава в 15-м туре чемпионата Чехии по футболу.

Тарас провел на поле 90 минут. Команда украинца победила соперников со счетом 3:1.

Отметим, что после 15 туров Славия занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Чехии, имея в своем активе 34 очка.

Чемпионат Чехии по футболу. 15-й тур

«Славия» Прага – «Баник» Острава – 3:1

Голы: Калоч, 53 (автогол), Юрашек, 73, 79 – Флейшман, 58