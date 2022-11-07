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Лига конференций
07 ноября 2022, 14:57 | Обновлено 07 ноября 2022, 15:21
19807
6

Жеребьевка 1/16 финала Лиги конференций. Текстовая трансляция. LIVE

7 ноября в Ньоне состоится жеребьевка первого этапа плей-офф ЛК

07 ноября 2022, 14:57 | Обновлено 07 ноября 2022, 15:21
19807
6
Жеребьевка 1/16 финала Лиги конференций. Текстовая трансляция. LIVE
УЕФА

Жеребьевка пар 1/16 финала Лиги конференций УЕФА-2022/2023 состоится в понедельник, 7 ноября, и начнется в 15:00 по Киеву.

В жеребьевке примут участие 16 клубов: восемь обладателей вторых мест на групповом этапе Лиги конференций и восемь обладателей третьих мест на групповом этапе Лиги Европы. Победители матчей 1/16 финала присоединятся в 1/8 финала к победителям групп Лиги конференций.

Жеребьевка 1/16 финала Лиги конференций
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Трансляция матча В эфире

Обладатели вторых мест на групповом этапе (сеяные)

  • «Андерлехт» Бельгия
  • «Базель» Швейцария
  • «Гент» Бельгия
  • «Днепр-1» Украина
  • «Лех» Польша
  • «Партизан» Сербия
  • «Фиорентина» Италия
  • ЧФР Румыния

Обладатели третьих мест на групповом этапе Лиги Европы (несеяные)

  • АЕК Ларнака, Кипр
  • «Брага» Португалия
  • «Буде-Глимт» Норвегия
  • «Карабах» Азербайджан
  • «Лацио» Италия
  • «Лудогорец» Болгария
  • «Трабзонспор» Турция
  • «Шериф» Молдова

Представители одной национальной ассоциации в стыковых матчах встретиться не могут.

Команды проведут по матчу дома и на выезде. Сеяные команды ответные игры проведут дома. Если по окончании основного времени ответного матча счет по сумме двух встреч равный, будут назначены два дополнительных тайма по 15 минут. Если в дополнительное время команды не забили или забили одинаковое количество мячей, то для определения победителя в паре будет проведена серия 11-метровых.

Первые матчи 1/16 финала запланированы на 16 февраля, ответные поединки состоятся неделю спустя – 23 февраля.

Победители восьми пар 1/16 финала присоединяются в 1/8 финала к победителям групп Лиги конференций. Жеребьевка этой стадии запланирована на 24 февраля. Проигравшие команды завершат еврокубковый сезон.

Финал Лиги конференций-2022/2023 пройдет 7 июня на «Эден Арене» в Праге.

Наш сайт проведет текстовую трансляцию процедуры жеребьевки, за которой можно следить здесь.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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ash
Дніпро має шанс помститися.
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+2
ktesibiy
Шансов на проход дальше не много будет, но при определенном везении пободаться можно, с командами уровня Лацио, да и Трабзонспор с Брагой Днепрянам ловить естественно нечего. За норвежцами не слежу, если в них форма как в прошлом году то там тоже мало шансов будет. А от киприоты, Карабах, Лудогорец и Шешиф не должны быть прям явно сильнее нынешнего Днепра-1, единственно не понятно в какой форме Днепряне к весне будут.
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+1
adidas777
Шо опять???
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0
ktesibiy
Таки старый знакомый, но что ж, при надлежащей форме можно и отомстить за осень.
Ответить
0
Dreifus
Бугага.
Угадал и Шахту и Днепр
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0
Andrey111
Днепр-шериф, победа в кармане, или Карабах
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0
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