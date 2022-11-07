Жеребьевка 1/16 финала Лиги конференций. Текстовая трансляция. LIVE
7 ноября в Ньоне состоится жеребьевка первого этапа плей-офф ЛК
Жеребьевка пар 1/16 финала Лиги конференций УЕФА-2022/2023 состоится в понедельник, 7 ноября, и начнется в 15:00 по Киеву.
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В жеребьевке примут участие 16 клубов: восемь обладателей вторых мест на групповом этапе Лиги конференций и восемь обладателей третьих мест на групповом этапе Лиги Европы. Победители матчей 1/16 финала присоединятся в 1/8 финала к победителям групп Лиги конференций.
Обладатели вторых мест на групповом этапе (сеяные)
- «Андерлехт» Бельгия
- «Базель» Швейцария
- «Гент» Бельгия
- «Днепр-1» Украина
- «Лех» Польша
- «Партизан» Сербия
- «Фиорентина» Италия
- ЧФР Румыния
Обладатели третьих мест на групповом этапе Лиги Европы (несеяные)
- АЕК Ларнака, Кипр
- «Брага» Португалия
- «Буде-Глимт» Норвегия
- «Карабах» Азербайджан
- «Лацио» Италия
- «Лудогорец» Болгария
- «Трабзонспор» Турция
- «Шериф» Молдова
Представители одной национальной ассоциации в стыковых матчах встретиться не могут.
Команды проведут по матчу дома и на выезде. Сеяные команды ответные игры проведут дома. Если по окончании основного времени ответного матча счет по сумме двух встреч равный, будут назначены два дополнительных тайма по 15 минут. Если в дополнительное время команды не забили или забили одинаковое количество мячей, то для определения победителя в паре будет проведена серия 11-метровых.
Первые матчи 1/16 финала запланированы на 16 февраля, ответные поединки состоятся неделю спустя – 23 февраля.
Победители восьми пар 1/16 финала присоединяются в 1/8 финала к победителям групп Лиги конференций. Жеребьевка этой стадии запланирована на 24 февраля. Проигравшие команды завершат еврокубковый сезон.
Финал Лиги конференций-2022/2023 пройдет 7 июня на «Эден Арене» в Праге.
Наш сайт проведет текстовую трансляцию процедуры жеребьевки, за которой можно следить здесь.
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