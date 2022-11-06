Англия06 ноября 2022, 20:41 | Обновлено 06 ноября 2022, 20:47
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Микель АРТЕТА: «Мои парни были феноменальны»
Наставник «Арсенала» – о поединке с «Челси» (1:0)
06 ноября 2022, 20:41 | Обновлено 06 ноября 2022, 20:47
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Испанский менеджер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился эмоциями от матча 15-го тура английской Премьер-лиги, в котором его команда на выезде обыграла «Челси» со счетом 1:0.
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