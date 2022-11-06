Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Микель АРТЕТА: «Мои парни были феноменальны»
Англия
06 ноября 2022, 20:41 | Обновлено 06 ноября 2022, 20:47
505
0

Микель АРТЕТА: «Мои парни были феноменальны»

Наставник «Арсенала» – о поединке с «Челси» (1:0)

06 ноября 2022, 20:41 | Обновлено 06 ноября 2022, 20:47
505
0
Микель АРТЕТА: «Мои парни были феноменальны»
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Испанский менеджер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился эмоциями от матча 15-го тура английской Премьер-лиги, в котором его команда на выезде обыграла «Челси» со счетом 1:0.

По теме:
Дубль Салаха. Ливерпуль на выезде нанес поражение Тоттенхэму
Астон Вилла – Ман Юнайтед – 3:1. Победный дебют Эмери. Видео голов и обзор
Эрик ТЕН ХАГ: «В футболе ты всегда получаешь по заслугам»
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Микель Артета Челси - Арсенал Челси Арсенал Лондон
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Большая сенсация. Джокович проиграл финал Мастерса, взяв первый сет
Теннис | 06 ноября 2022, 18:47 3
Большая сенсация. Джокович проиграл финал Мастерса, взяв первый сет
Большая сенсация. Джокович проиграл финал Мастерса, взяв первый сет

Хольгер Руне добыл первый титул на таком уровне

Четвертая по счету сборная может пропустить ЧМ-2022. Украина ее не заменит
Футбол | 06 ноября 2022, 10:20 11
Четвертая по счету сборная может пропустить ЧМ-2022. Украина ее не заменит
Четвертая по счету сборная может пропустить ЧМ-2022. Украина ее не заменит

Сборной Камеруна грозит исключение с мундиаля

ФОТО. Последние слезы. Барселона трогательно попрощалась с Пике
Футбол | 06.11.2022, 00:24
ФОТО. Последние слезы. Барселона трогательно попрощалась с Пике
ФОТО. Последние слезы. Барселона трогательно попрощалась с Пике
Источник: Арсенал готовит большое предложение по Мудрику
Футбол | 06.11.2022, 11:36
Источник: Арсенал готовит большое предложение по Мудрику
Источник: Арсенал готовит большое предложение по Мудрику
ВИДЕО. Невероятный гол Левандовски. Голкипер Мессины забил от своих ворот
Футбол | 06.11.2022, 20:12
ВИДЕО. Невероятный гол Левандовски. Голкипер Мессины забил от своих ворот
ВИДЕО. Невероятный гол Левандовски. Голкипер Мессины забил от своих ворот
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Невероятно! Володько выиграла 3 матча за день и вышла в полуфинал
Невероятно! Володько выиграла 3 матча за день и вышла в полуфинал
05.11.2022, 01:49 2
Теннис
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Динамо Киев
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Динамо Киев
06.11.2022, 07:25 5
Футбол
«Fuck war! Fuck putin!» Футболистка сборной россии выступила против войны
«Fuck war! Fuck putin!» Футболистка сборной россии выступила против войны
05.11.2022, 04:39 6
Футбол
Владелец Металлиста Ярославский был заочно арестован российским судом
Владелец Металлиста Ярославский был заочно арестован российским судом
04.11.2022, 17:26 7
Футбол
ВИДЕО. 21-я победа в карьере. Как Богачук во 2-м раунде нокаутировал Коули
ВИДЕО. 21-я победа в карьере. Как Богачук во 2-м раунде нокаутировал Коули
04.11.2022, 21:59 5
Бокс
ВИДЕО. Реакция Гвардиолы на завершение карьеры Пике
ВИДЕО. Реакция Гвардиолы на завершение карьеры Пике
04.11.2022, 19:08
Футбол
Романо назвал сумму, которую будет просить Шахтер за Мудрика
Романо назвал сумму, которую будет просить Шахтер за Мудрика
06.11.2022, 13:40 7
Футбол
Избрана мера пресечения директору по финансам УАФ Евгении Сагайдак
Избрана мера пресечения директору по финансам УАФ Евгении Сагайдак
04.11.2022, 18:57 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности