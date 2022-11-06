Франция06 ноября 2022, 19:01 | Обновлено 06 ноября 2022, 19:18
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Лорьян – ПСЖ – 1:2. Голи и пас Неймара. Видео голов и обзор матча
Вашему вниманию видеообзор матча чемпионата Франции
06 ноября 2022, 19:01 | Обновлено 06 ноября 2022, 19:18
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В воскресенье, 6 ноября, в поединке 14-го тура французской Лиги 1 парижский «ПСЖ» добился на выезде победы нал «Лорьяном» со счетом 2:1.
Чемпионат Франции. 14-й тур
Лорьян – ПСЖ – 1:2
Голы: Неймар, 9 (0:1). Моффи, 53 (1:1). Данилу, 81 (1:2).
Видеообзор матча
ГОЛ! 0:1 Неймар, 9
ГОЛ! 1:1 Моффи, 53
ГОЛ! 1:2 Данилу, 81
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