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  4. Лорьян – ПСЖ – 1:2. Голи и пас Неймара. Видео голов и обзор матча
Франция
06 ноября 2022, 19:01 | Обновлено 06 ноября 2022, 19:18
182
0

Лорьян – ПСЖ – 1:2. Голи и пас Неймара. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видеообзор матча чемпионата Франции

06 ноября 2022, 19:01 | Обновлено 06 ноября 2022, 19:18
182
0
Лорьян – ПСЖ – 1:2. Голи и пас Неймара. Видео голов и обзор матча
ФК Лорьян

В воскресенье, 6 ноября, в поединке 14-го тура французской Лиги 1 парижский «ПСЖ» добился на выезде победы нал «Лорьяном» со счетом 2:1.

Чемпионат Франции. 14-й тур

Лорьян – ПСЖ – 1:2

Голы: Неймар, 9 (0:1). Моффи, 53 (1:1). Данилу, 81 (1:2).

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1 Неймар, 9

ГОЛ! 1:1 Моффи, 53

ГОЛ! 1:2 Данилу, 81

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Неймар Лорьян ПСЖ Лига 1 чемпионат Франции по футболу видео голов и обзор
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Источник Sport.ua
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