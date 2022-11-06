Лорьян – ПСЖ – 1:2. Голи и пас Неймара. Видео голов и обзор матча

В воскресенье, 6 ноября, в поединке 14-го тура французской Лиги 1 парижский «ПСЖ» добился на выезде победы нал «Лорьяном» со счетом 2:1.

Чемпионат Франции. 14-й тур

Лорьян – ПСЖ – 1:2

Голы: Неймар, 9 (0:1). Моффи, 53 (1:1). Данилу, 81 (1:2).

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1 Неймар, 9

ГОЛ! 1:1 Моффи, 53

ГОЛ! 1:2 Данилу, 81