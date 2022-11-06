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WTA
06 ноября 2022, 17:56 | Обновлено 06 ноября 2022, 18:50
328
1

Катерина Володько – Лаура Пигосси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала в Колумбии

06 ноября 2022, 17:56 | Обновлено 06 ноября 2022, 18:50
328
1
Катерина Володько – Лаура Пигосси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Бондаренко

6 ноября украинская теннисистка Катерина Володько (№339 WTA) продолжит выступления на турнире ITF W60 в Барранкилье (Колумбия).

В 1/2 финала украинка сразится против второй сеяной Лауры Пигосси из Бразилии (№106 WTA). Время начала матча – 18:40 по Киеву.

Ранее теннисистки не играли между собой, а Катерина ни разу в карьере не проигрывала соперницам из Бразилии.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В следующем раунде победительница сразится против Панны Удварди или Тимеи Бабош.

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Источник Sport.ua
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vv691
що за відеоплеєри ви даєте непрацюючі краще не позортесь
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