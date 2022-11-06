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Чемпионат Франции
Лорьян
06.11.2022, FT 1 : 2
ПСЖ
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Франция
06 ноября 2022, 16:27 | Обновлено 06 ноября 2022, 16:40
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С большим трудом. ПСЖ добился победы над Лорьян

Без Лионеля Месси парижане едва выиграли

06 ноября 2022, 16:27 | Обновлено 06 ноября 2022, 16:40
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0
С большим трудом. ПСЖ добился победы над Лорьян
Twitter

В воскресенье, 6 ноября, в матче 14-го тура французской Лиги 1 парижский «ПСЖ» нанес визит «Лорьяну». Встреча завершилась победой гостей из французской столицы, которые забили решающий гол на 81-й минуте.

В матче «ПСЖ» не смог помочь нападающий Лионель Месси, которому решением врачей был предоставлен отдых. Без аргентинца подопечные Кристофа Галтье были близки к невыигрышу.

На 9-й минуте Неймар вывел «ПСЖ» вперед, а в дебюте второго тайма игроки «Лорьяна» отыгрались – 1:1. Игра катилась к итоговой ничьей, несмотря на немалый перевес парижан. Но на 81-й минуте с передачи Неймара автором победного для «ПСЖ» гола стал Данилу. 2:1.

«ПСЖ» в таблице Лиги 1 занимает 1 место с 38 очками. Вторым идет «Ланс», у которого 33 пункта. «Лорьян» на 4 позиции с 27 очками.

Чемпионат Франции. 14-й тур

Лорьян – ПСЖ – 1:2

Голы: Неймар, 9 (0:1). Моффи, 53 (1:1). Данилу, 81 (1:2).

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Источник Sport.ua
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