В воскресенье, 6 ноября, в матче 14-го тура французской Лиги 1 парижский «ПСЖ» нанес визит «Лорьяну». Встреча завершилась победой гостей из французской столицы, которые забили решающий гол на 81-й минуте.

В матче «ПСЖ» не смог помочь нападающий Лионель Месси, которому решением врачей был предоставлен отдых. Без аргентинца подопечные Кристофа Галтье были близки к невыигрышу.

На 9-й минуте Неймар вывел «ПСЖ» вперед, а в дебюте второго тайма игроки «Лорьяна» отыгрались – 1:1. Игра катилась к итоговой ничьей, несмотря на немалый перевес парижан. Но на 81-й минуте с передачи Неймара автором победного для «ПСЖ» гола стал Данилу. 2:1.

«ПСЖ» в таблице Лиги 1 занимает 1 место с 38 очками. Вторым идет «Ланс», у которого 33 пункта. «Лорьян» на 4 позиции с 27 очками.

Чемпионат Франции. 14-й тур

Лорьян – ПСЖ – 1:2

Голы: Неймар, 9 (0:1). Моффи, 53 (1:1). Данилу, 81 (1:2).