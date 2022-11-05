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Украина. Премьер лига
05 ноября 2022, 18:18 | Обновлено 05 ноября 2022, 18:48
335
0

ВИДЕО. Деньги за ЕВРОКУБКИ/Трансфер МУДРИКА/Луческу не уйдет?/ЛЧ, ЛЕ, ЛК

Очередной выпуск футбольных новостей

05 ноября 2022, 18:18 | Обновлено 05 ноября 2022, 18:48
335
0
ВИДЕО. Деньги за ЕВРОКУБКИ/Трансфер МУДРИКА/Луческу не уйдет?/ЛЧ, ЛЕ, ЛК

Сколько заработали «Шахтер», «Динамо», «Днепр-1», «Ворскла» и «Днепр-1» на еврокубках? «Шахтер» без Лиги Чемпионов, «Днепр-1» в плей-офф, а «Динамо» без ничего...

Почему Луческу останется в «Динамо»? Что известно о трансфере Мудрика? Футбольные новости ждут!

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Источник Sport.ua
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