Украина. Премьер лига05 ноября 2022, 18:18 | Обновлено 05 ноября 2022, 18:48
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ВИДЕО. Деньги за ЕВРОКУБКИ/Трансфер МУДРИКА/Луческу не уйдет?/ЛЧ, ЛЕ, ЛК
Очередной выпуск футбольных новостей
05 ноября 2022, 18:18 | Обновлено 05 ноября 2022, 18:48
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Сколько заработали «Шахтер», «Динамо», «Днепр-1», «Ворскла» и «Днепр-1» на еврокубках? «Шахтер» без Лиги Чемпионов, «Днепр-1» в плей-офф, а «Динамо» без ничего...
Почему Луческу останется в «Динамо»? Что известно о трансфере Мудрика? Футбольные новости ждут!
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