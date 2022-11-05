ВИДЕО. Деньги за ЕВРОКУБКИ/Трансфер МУДРИКА/Луческу не уйдет?/ЛЧ, ЛЕ, ЛК

Сколько заработали «Шахтер», «Динамо», «Днепр-1», «Ворскла» и «Днепр-1» на еврокубках? «Шахтер» без Лиги Чемпионов, «Днепр-1» в плей-офф, а «Динамо» без ничего...

Почему Луческу останется в «Динамо»? Что известно о трансфере Мудрика? Футбольные новости ждут!