05.11.2022, FT 3 : 0
Украина. Премьер лига05 ноября 2022, 17:45 | Обновлено 05 ноября 2022, 18:00
212
0
Шахтер – Ингулец – 2:0. Голы Крыськива и Сикана. Обзор матча
«Шахтер» добыл победу частично резервным составом
05 ноября 2022, 17:45 | Обновлено 05 ноября 2022, 18:00
212
0
«Шахтер» в матче чемпионата Украины частично резервным составом обыграл «Ингулец» 2:0 благодаря голам Дмитрия Крыськива и Даниила Сикана.
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Сикан (Шахтер Донецк).
69’
ГОЛ ! С пенальти забил Даниил Сикан (Шахтер Донецк).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Крыськив (Шахтер Донецк).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 05 ноября 2022, 16:31 2
Украинская теннисистка потерпела поражение
Футбол | 04 ноября 2022, 19:30 6
Ресечеры культовой компьютерной игры также порой ошибаются при выдаче авансов
Футбол | 04.11.2022, 18:57
Бокс | 04.11.2022, 23:28
Футбол | 05.11.2022, 16:13
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Футбол
03.11.2022, 16:43 34
Другие виды
04.11.2022, 00:23 6
04.11.2022, 10:10 13
05.11.2022, 04:39 3
04.11.2022, 10:45
04.11.2022, 02:37 2