Редко так везет. Володько сумела выиграть в Колумбии два матча за день
Украинка в 1/8 финала разгромила Викторию Морвайову из Словакии
36-річна українська тенісистка 🇺🇦 Катерина Володько (WTA 339) вийшла до чвертьфіналу 60-тисячника в колумбійському місті Барранкільїя.
Українка в 1/8 фіналу розгромила Вікторію Морвайову зі Словаччини (WTA 377) в двох сетах за 53 хвилини.
🏆 ITF W60. Барранкілья (Колумбія). Хард. 1/8 фіналу
Катерина Володько (Україна) [16] – Вікторія Морвайова (Словаччина) – 6:1, 6:1
Цікаво, що декілька годин тому Катерина впевнено обіграла колумбійку Марію Гонсалес. Таким чином, Володько зуміла виграти два матчі за один день, що вдається зробити досить рідко.
В чвертьфіналі турніру українка зустрінеться з переможницею матчу Марія Лурдес Карле (Аргентина) – Лексі Стевенс (Нідерланди).
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