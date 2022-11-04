Редко так везет. Володько сумела выиграть в Колумбии два матча за день

36-річна українська тенісистка 🇺🇦 Катерина Володько (WTA 339) вийшла до чвертьфіналу 60-тисячника в колумбійському місті Барранкільїя.

Українка в 1/8 фіналу розгромила Вікторію Морвайову зі Словаччини (WTA 377) в двох сетах за 53 хвилини.

🏆 ITF W60. Барранкілья (Колумбія). Хард. 1/8 фіналу

Катерина Володько (Україна) [16] – Вікторія Морвайова (Словаччина) – 6:1, 6:1

Цікаво, що декілька годин тому Катерина впевнено обіграла колумбійку Марію Гонсалес. Таким чином, Володько зуміла виграти два матчі за один день, що вдається зробити досить рідко.

В чвертьфіналі турніру українка зустрінеться з переможницею матчу Марія Лурдес Карле (Аргентина) – Лексі Стевенс (Нідерланди).