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Украина. Премьер лига
04 ноября 2022, 18:11 | Обновлено 04 ноября 2022, 18:40
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2

Шахтер зимой планирует проехать в турне по США. Хотят сыграть с клубами МЛС

Клуб может ждать интересный январь

04 ноября 2022, 18:11 | Обновлено 04 ноября 2022, 18:40
501
2
Шахтер зимой планирует проехать в турне по США. Хотят сыграть с клубами МЛС
ФК Шахтер

По информации ESPN, «Шахтер» в январе в рамках подготовки ко второй половине сезона хочет провести благотворительное турне по США.

Клуб хочет и сыграть интересные спарринги на новом рынке, и собрать деньги в благотворительных целях. Руководство ведет переговоры с рядом команд МЛС.

Не исключены матчи с «Интер» Майами, ФК «Даллас» и ДиСи Юнайтед.

Если клубу удастся организовать такое турне, то это будет не первая поездка «Шахтера» на другой континент. В свое время команда играла выставочные матчи в Бразилии.

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Источник ESPN
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Комментарии 2
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Злий Глобинець
Молодці і розумники! МЛС останнім часом підросла за рівнем і популярністю. Клуби - достойні суперники в рамках підготовки до євровесни. І знову ж таки, фінансова складова. Гроші на ЗСУ та гуманітарні проекти, і це будуть немалі суми.
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CheMP
а могли бы эти бабки Притуле на благотворительность отдать,да Gorok? 
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