Шахтер зимой планирует проехать в турне по США. Хотят сыграть с клубами МЛС

По информации ESPN, «Шахтер» в январе в рамках подготовки ко второй половине сезона хочет провести благотворительное турне по США.

Клуб хочет и сыграть интересные спарринги на новом рынке, и собрать деньги в благотворительных целях. Руководство ведет переговоры с рядом команд МЛС.

Не исключены матчи с «Интер» Майами, ФК «Даллас» и ДиСи Юнайтед.

Если клубу удастся организовать такое турне, то это будет не первая поездка «Шахтера» на другой континент. В свое время команда играла выставочные матчи в Бразилии.