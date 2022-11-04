Лучше Мбаппе. Мудрик – самый быстрый игрок группового этапа ЛЧ

Вингер донецкого «Шахтера» Михаил Мудрик стал самым быстрым игроком группового этапа Лиги чемпионов.

Михаил в пятом туре ЛЧ против «Селтика» развил скорость 36,6 км/ч. Такой же показатель и у игрока «Барселоны» Усмана Дембеле.

Звездный француз Килиан Мбаппе, который выступает за «ПСЖ», на групповом этапе турнира разогнался до 35,6 км/ч.