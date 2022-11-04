Лига чемпионов04 ноября 2022, 09:40 | Обновлено 04 ноября 2022, 09:50
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Лучше Мбаппе. Мудрик – самый быстрый игрок группового этапа ЛЧ
Михаил разделил первое место с Дембеле
04 ноября 2022, 09:40 | Обновлено 04 ноября 2022, 09:50
504
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Вингер донецкого «Шахтера» Михаил Мудрик стал самым быстрым игроком группового этапа Лиги чемпионов.
Михаил в пятом туре ЛЧ против «Селтика» развил скорость 36,6 км/ч. Такой же показатель и у игрока «Барселоны» Усмана Дембеле.
Звездный француз Килиан Мбаппе, который выступает за «ПСЖ», на групповом этапе турнира разогнался до 35,6 км/ч.
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