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  4. Лучше Мбаппе. Мудрик – самый быстрый игрок группового этапа ЛЧ
Лига чемпионов
04 ноября 2022, 09:40 | Обновлено 04 ноября 2022, 09:50
504
0

Лучше Мбаппе. Мудрик – самый быстрый игрок группового этапа ЛЧ

Михаил разделил первое место с Дембеле

04 ноября 2022, 09:40 | Обновлено 04 ноября 2022, 09:50
504
0
Лучше Мбаппе. Мудрик – самый быстрый игрок группового этапа ЛЧ
Twitter. Михаил Мудрик

Вингер донецкого «Шахтера» Михаил Мудрик стал самым быстрым игроком группового этапа Лиги чемпионов.

Михаил в пятом туре ЛЧ против «Селтика» развил скорость 36,6 км/ч. Такой же показатель и у игрока «Барселоны» Усмана Дембеле.

Звездный француз Килиан Мбаппе, который выступает за «ПСЖ», на групповом этапе турнира разогнался до 35,6 км/ч.

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Источник Opta
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