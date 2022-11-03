ВИДЕО. Уходит легенда. 35-летний Пике объявил о завершении карьеры
Жерар Пике со сборной Испании выиграл чемпионаты Европы и мира
35-летний испанский футболист Жерар Пике объявил о завершении карьеры. Защитник выложил трогательное видео в Instagram.
Пике – испанский футболист, защитник клуба «Барселона». Бывший игрок национальной сборной Испании (102 матча, 5 голов). Известен своим хладнокровием и хорошей для защитника скоростью.
Чемпион Европы (2012) и чемпион мира (2010) со сборной Испании. С «Барселоной» выиграл 8 титулов чемпиона Испании, 6 Кубков Испании, 6 Суперкубков Испании, 3 Лиги чемпионов, 3 Суперкубка Европы и 3 чемпионата мира среди клубов.
ВИДЕО. Уходит легенда. 35-летний Пике объявил о завершении карьеры
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