Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Уходит легенда. 35-летний Пике объявил о завершении карьеры
Испания
03 ноября 2022, 20:00 | Обновлено 03 ноября 2022, 20:10
616
1

ВИДЕО. Уходит легенда. 35-летний Пике объявил о завершении карьеры

Жерар Пике со сборной Испании выиграл чемпионаты Европы и мира

03 ноября 2022, 20:00 | Обновлено 03 ноября 2022, 20:10
616
1
ВИДЕО. Уходит легенда. 35-летний Пике объявил о завершении карьеры
Instagram. Жерар Пике

35-летний испанский футболист Жерар Пике объявил о завершении карьеры. Защитник выложил трогательное видео в Instagram.

Пике – испанский футболист, защитник клуба «Барселона». Бывший игрок национальной сборной Испании (102 матча, 5 голов). Известен своим хладнокровием и хорошей для защитника скоростью.

Чемпион Европы (2012) и чемпион мира (2010) со сборной Испании. С «Барселоной» выиграл 8 титулов чемпиона Испании, 6 Кубков Испании, 6 Суперкубков Испании, 3 Лиги чемпионов, 3 Суперкубка Европы и 3 чемпионата мира среди клубов.

ВИДЕО. Уходит легенда. 35-летний Пике объявил о завершении карьеры

По теме:
Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Худшее воспоминание? Барселона»
ХАВИ: «Лига Европы – это прекрасный турнир. Барса будет биться за победу»
Виктория П – Барселона – 2:4. Хлопнули дверьми. Видео голов и обзор матча
Жерар Пике Барселона завершение карьеры сборная Испании по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей
Теннис | 03 ноября 2022, 07:25 1
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей

Sport.ua предлагает вниманию читателей расписание и результаты матчей WTA Finals

Шахтер вылетел из ЛЧ, Динамо сыграет в Одессе, победа Будивельника
Футбол | 03 ноября 2022, 05:45 0
Шахтер вылетел из ЛЧ, Динамо сыграет в Одессе, победа Будивельника
Шахтер вылетел из ЛЧ, Динамо сыграет в Одессе, победа Будивельника

Главные новости за 2 ноября на Sport.ua

АЗ Алкмаар – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Футбол | 03.11.2022, 09:45
АЗ Алкмаар – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
АЗ Алкмаар – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФОТО. Степаненко нанес Вернеру травму, которая может лишить немца ЧМ-2022
Футбол | 03.11.2022, 07:45
ФОТО. Степаненко нанес Вернеру травму, которая может лишить немца ЧМ-2022
ФОТО. Степаненко нанес Вернеру травму, которая может лишить немца ЧМ-2022
Решение суда: Записоцкому запрещено покидать место жительства и Украину
Футбол | 03.11.2022, 11:02
Решение суда: Записоцкому запрещено покидать место жительства и Украину
Решение суда: Записоцкому запрещено покидать место жительства и Украину
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
репутация испорчена финансовыми мутками в трудные для клуба времена
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шахтер – РБ Лейпциг – 0:4. Фиаско в Варшаве. Видео голов и обзор матча
Шахтер – РБ Лейпциг – 0:4. Фиаско в Варшаве. Видео голов и обзор матча
02.11.2022, 22:17 6
Футбол
6-й тур Лиги чемпионов. Таблицы. Кто в последний момент попал в 1/8 финала
6-й тур Лиги чемпионов. Таблицы. Кто в последний момент попал в 1/8 финала
02.11.2022, 00:40
Футбол
Валерий ЗАЛУЖНЫЙ: «Победа дается Украине очень тяжело, но мы победим»
Валерий ЗАЛУЖНЫЙ: «Победа дается Украине очень тяжело, но мы победим»
01.11.2022, 22:33
Война
К 125-летию легендарного клуба: символическая сборная Ювентуса всех времен
К 125-летию легендарного клуба: символическая сборная Ювентуса всех времен
01.11.2022, 20:02 16
Футбол
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
02.11.2022, 02:30 2
MMA
Отец Хейни: «Мы охотимся за Ломаченко, Девину нужен этот исторический бой»
Отец Хейни: «Мы охотимся за Ломаченко, Девину нужен этот исторический бой»
01.11.2022, 22:12
Бокс
ВИДЕО. Свитолина впервые показала свою новорожденную дочь Скай
ВИДЕО. Свитолина впервые показала свою новорожденную дочь Скай
03.11.2022, 12:22 2
Теннис
Прощай, Лига чемпионов. Новый тренер Лейпцига третий раз унизил Шахтер
Прощай, Лига чемпионов. Новый тренер Лейпцига третий раз унизил Шахтер
02.11.2022, 21:35 107
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности