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Лига конференций
03 ноября 2022, 18:31 | Обновлено 03 ноября 2022, 18:39
470
0

Битва за первое место. Состав Днепра-1 на матч еарокубка

Финал группы Лиги конференций

03 ноября 2022, 18:31 | Обновлено 03 ноября 2022, 18:39
470
0
Битва за первое место. Состав Днепра-1 на матч еарокубка
ФК Днепр-1

Сегодня в 19:45 Днепр-1 на выезде проведет последний матч группы Лиги конференций против АЗ Алкмаар.

Украинская команда уже вышла в плей-офф, но победа гарантирует первое место.

Днепр-1: Валеф, Адамюк, Сваток, Сарапий, Бузанелло, Бабенко, Пихаленок, Рубчинский, Амаш, Назаренко, Довбик

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Источник Sport.ua
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