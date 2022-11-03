Лига конференций03 ноября 2022, 18:31 | Обновлено 03 ноября 2022, 18:39
470
0
Битва за первое место. Состав Днепра-1 на матч еарокубка
Финал группы Лиги конференций
03 ноября 2022, 18:31 | Обновлено 03 ноября 2022, 18:39
470
0
Сегодня в 19:45 Днепр-1 на выезде проведет последний матч группы Лиги конференций против АЗ Алкмаар.
Украинская команда уже вышла в плей-офф, но победа гарантирует первое место.
Днепр-1: Валеф, Адамюк, Сваток, Сарапий, Бузанелло, Бабенко, Пихаленок, Рубчинский, Амаш, Назаренко, Довбик
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 02 ноября 2022, 22:17 6
Смотрите видеообзор поединка 6-го тура Лиги чемпионов
Футбол | 02 ноября 2022, 21:35 107
Команда Игора Йовичевича весной следующего года будет выступать в плей-офф Лиги Европы
Футбол | 03.11.2022, 11:02
Футбол | 03.11.2022, 14:21
Футбол | 03.11.2022, 05:45
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
03.11.2022, 00:23 7
02.11.2022, 17:10 10
02.11.2022, 07:00
01.11.2022, 20:02 16
02.11.2022, 02:30 2
03.11.2022, 12:22 2
01.11.2022, 21:30 1
02.11.2022, 15:42