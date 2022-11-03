Битва за первое место. Состав Днепра-1 на матч еарокубка

Сегодня в 19:45 Днепр-1 на выезде проведет последний матч группы Лиги конференций против АЗ Алкмаар.

Украинская команда уже вышла в плей-офф, но победа гарантирует первое место.

Днепр-1: Валеф, Адамюк, Сваток, Сарапий, Бузанелло, Бабенко, Пихаленок, Рубчинский, Амаш, Назаренко, Довбик